il-contado-di-castel-sant’elia-campione-del-mondo-di-pizza-con-la-sua-“alici-e-puntarelle”

Stracciata pugliese, alici di Cetara, olive taggiasche e olio evo della Tuscia per il pizzaiolo Lorenzo Carletti, ambasciatore del gusto territoriale

RIMINI – Il 20, 21 e 22 febbraio, all’interno della fiera Beer&Food Attraction, si è svolto il Campionato del Mondo di Pizza “Pizza Senza Frontiere”, organizzato da ristorazione italiana e accademia pizzaioli. Sfida tra i migliori pizzaioli provenienti da tutto il mondo in 16 diverse discipline per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo. A salire sul podio del primo classificato Lorenzo Carletti, proprietario del Ristorante Il Contado a Castel Sant’Elia. Lorenzo non è nuovo alle vincite e all’utilizzo di prodotti del suo territorio, come al Campionato Italiano Pizza in Tour, con la sua Pizza scottona marinata al Brandy NUMA della Valle del Marta di Tarquinia (leggi tutto).

“Al Beer&Food Attraction, ho partecipato per la prima volta con la pizza tonda romana al mattarello portando un must della cucina romana: alici e puntarelle. Una pizza che ho già in menù e che mi dà belle soddisfazioni anche dai clienti. – Dichiara entusiasta – la pizza è stata condita con pomodoro San Marzano, stracciatella pugliese, puntarelle, olive taggiasche, peperoncino dolce lacrima in agrodolce e alici di Cetara“. Tutto condito con olio evo della sua Tuscia marchiato Luca di Piero.

“Dedico questa vittoria alla mia famiglia ai miei figli e soprattutto ai miei genitori che dal cielo mi hanno sostenuto. Una vittoria importante che mi permette di partecipare al contest televisivo Master pizza Champion che andrà in onda in inverno su Sky“.

Alta qualità e sostenibilità le parole d’ordine del Beer&Food Attraction di Rimini che convince i professionisti delle filiere food&beverage italiane e internazionali con una risposta di +12% di visite professionali totali rispetto all’edizione pre-pandemia del 2020 e con un + 30% di arrivi dall’estero, sempre sul 2020, da 85 Paesi, tra i quali Germania, Romania, Spagna, Francia, Regno Unito, Polonia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Stati Uniti; la manifestazione di Italian Exhibition Group, si proietta così verso una crescita importante.

Sostenibilità ambientale che si completa nella sostenibilità sociale: per il 93% degli italiani, stare insieme per bere e mangiare è uno degli aspetti fondamentali dello stile di vita italiano, il 47% quando esce la sera si reca in locali pubblici e, in particolare, in quelli nei territori della movida. Al 40% degli italiani piacerebbe uscire di più la sera per un effetto positivo sulla propria qualità della vita. Numeri che emergono dal secondo rapporto Italgrob/Censis.

