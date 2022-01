il-covid-19-ci-sta-facendo-dimenticare-la-lotta-ai-cambiamenti-climatici

Non è la prima conferma e non sarà l’ultima, mentre fino all’anno scorso sembravamo tutti pronti a giurare che il Covid ci avrebbe insegnato la lezione di una necessaria alleanza uomo-natura. La pandemia ha invece allargato il divario tra Paesi poveri e ricchi, ma – secondo il World Economic Forum – ha anche allontanato dalle nostre priorità la lotta comune contro il riscaldamento globale. Il rapporto del WEF sottolinea l’urgenza di questa lotta, ponendola nella top 5 dei rischi più pericolosi a lungo termine, ma spiega che l’attuale “divario vaccinale” sta rendendo più difficile la collaborazione per limitare l’aumento della temperatura. È chiaro che perdere il lavoro e non avere una sicurezza economica pone in secondo piano ogni altra problematica, anche dal punto di vista della politica nazionale e internazionale. E come recentemente ha sottolineato anche Oxfam, nei primi 2 anni di pandemia, i 10 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, mentre 163 milioni di persone sono cadute in povertà a causa della pandemia. Jeff Bezos, in particolare, ha incrementato il proprio patrimonio di oltre 81,5 miliardi di dollari e il suo solo surplus legato al virus vale quanto il costo stimato di una vaccinazione (due dosi e booster) all’intera popolazione mondiale. Ma chiaramente l’emergenza climatica non può aspettare. Børge Brende, presidente del WEF, ha sottolineato che, come indica il rapporto, il costo dell’inazione sull’emergenza climatica è di gran lunga superiore al costo dell’azione: quindi il divario poveri ricchi non potrà che aumentare, se tralasciamo i cambiamenti climatici.

Børge Brende, Presidente del World Economic Forum (Photo: World Economic Forum / Valeriano Di Domenico)

Il rapporto del WEF ha rilevato la nostra incapacità globale di agire sui cambiamenti climatici nei prossimi 10 anni, sottolineando infatti che questo è il più grande rischio globale, collegato a condizioni meteorologiche estreme, perdita di biodiversità, crisi delle risorse naturali e danni ambientali umani. In sostanza, la pandemia è divenuta una nuova e grave pressione globale, che si aggiunge al gap del digitale (digital divide), dell’istruzione e delle competenze, che allontana sempre più tra loro le varie parti del mondo. Mentre in alcuni Paesi si attende un ritorno alle tendenze pre-pandemia a breve termine, unita alla possibilità di una prospettiva più resiliente nel lungo termine, e collegato soprattutto alla diffusione del vaccino; molti altri Paesi sono e resteranno frenati da bassi tassi di vaccinazione, continuo stress acuto sui sistemi sanitari, divario digitale e mercati del lavoro stagnanti. A quantificare il nostro distacco dai temi ambientali è arrivato anche uno studio appena pubblicato sulla rivista Plos ONE . Mentre il nostro trasporto social è aumentato durante la pandemia, lo ha fatto solo su temi sanitari, mentre l’interesse e le interazioni a tema clima sono progressivamente diminuite. Ma di quanto? Gli scienziati della Harvard University di Cambridge, della Vrije Universiteit di Amsterdam e di altri istituti di ricerca statunitensi, olandesi e neozelandesi hanno valutato un imponente corpus di condivisioni e commenti su Facebook negli ultimi due anni. Ebbene, la diminuzione nei contenuti relativi al cambiamento climatico è stata addirittura dell’80%.

L’articolo Il Covid-19 ci sta facendo dimenticare la lotta ai cambiamenti climatici proviene da The Map Report.