il-covid-torna-ad-uccidere-in-italia:-il-dato-sconcertante-di-ieri,-della-protezione-civile

Il Covid-19 torna a far paura e ad uccidere in Italia: il dato sconcertante di ieri pubblicato dalla Protezione Civile.

(Photo by Bruce Bennett/Getty Images)

La lotta contro il Covid-19 sembra ancora non è essere del tutto finita. Nonostante la bella stagione e la campagna di vaccinazione, il virus non è stato ancora sconfitto in maniera evidente. Anzi, nella giornata di ieri, in alcune regioni i dati sono ritornati un po’ a far spaventare, soprattutto a causa delle varianti del virus.

Alcuni comuni dell’Italia sono stati messi recentemente in zona rossa a causa di alcuni focolai dovuti principalmente alla cosiddetta variante Delta. Qualche giorno fa è stata ritracciata un’altra variazione del virus piuttosto pericolosa ed è stata soprannominata variante Delta Plus.

Al momento la campagna vaccinale sta procedendo piuttosto spedita con circa 500mila inoculazioni al giorno. Di questo passo, secondo Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza, il nostro paese raggiungerà l’immunità di gregge a settembre 2021, subito dopo l’estate.

LEGGI ANCHE —> Lutto terribile, lo sport piange la scomparsa della campionessa: ci lascia senza parole

Covid-19, ecco i dati della giornata di ieri che preoccupano.

L’anno scorso di questi tempi il numero dei contagiati era molto inferiore. Il 3 luglio 2020 furono registrati 223 casi e 15 vittime, mentre nella giornata di ieri, 3 luglio 2021, sono stati riportati 932 casi e 22 morti. Il confronto è evidente e non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.

La Puglia ha già diramato i dati della giornata di oggi e su quasi 4mila test, sono stati trovati 25 contagiati e 2 decessi. L’incidenza è dello 0.7%. Ormai la variante Delta è passata dall’1% di diffusione al 16.8%, e questo nel giro di appena un mese. Quindi, un po’ di preoccupazione da parte del Ministero della Salute c’è.

LEGGI ANCHE —> Reazione a Catena, Marco Liorni è in imbarazzo. La domanda della concorrente è assurda

Il governo ci tiene a ribadire che per il momento è ancora tutto sotto controllo ma non si può ancora abbassare l’attenzione perché la varianti del Covid potrebbero far risalire da un momento all’altro i contagi e di conseguenza le vittime e le ospedalizzazioni.