Il Creme Caramel di Knam: morbido e gustoso. “Con questi passaggi si scioglierà in bocca”

Ingredienti

Per la base

250 ml latte

250 ml panna fresca

4 tuorli

85 g zucchero semolato

1 bacca vaniglia svuotata dai semi

1 uovo

Per il caramello

200 g zucchero semolato

Una volta che il caramello raggiunge il colore adatto, toglietelo dal fuoco e mettete il pentolino in un contenitore di acqua fredda così da fermare il processo di cottura. Il rischio, altrimenti, è che il caramello cuocia troppo e diventi scuro ed amaro.

Procedimento

Per prima cosa preparate il caramello “a secco”: versate i 200 g di zucchero in un pentolino e ponetelo sul fuoco. Lasciate che lo zucchero inizi a sciogliersi: soltanto quando vedrete che comincerà ad assumere una consistenza molle, mescolate con un cucchiaio di legno. Abbiate pazienza e mischiate finché tutti i cristalli di zucchero si saranno sciolti: il caramello dovrà risultare ambrato, “biondo”. Se lo lascerete fondere più a lungo diventerà più scuro e quindi più amaro.

Prendete una teglia con il bordo di 6-8 cm e adagiatevi dentro un foglio di carta da forno; posizionate ora 6 stampi da creme caramel nella teglia e ricoprite il fondo di ogni stampo con 2-3 millimetri di caramello.

Passiamo ora alla preparazione della creme royal. In un pentolino aggiungete insieme il latte, la panna fresca e la bacca di vaniglia svuotata dei semi. Portate a bollore il tutto: nel frattempo in una terrina sbattete assieme l’uovo e i quattro tuorli e poi aggiungete anche lo zucchero e continuate a sbattere il composto finché lo zucchero si sarà sciolto completamente. Togliete dal fuoco la panna ed il latte ed aggiungetevi le uova e lo zucchero sbattuti.

Amalgamate e filtrate questo composto trasferendolo poi in una caraffa. Riempite dunque gli stampi fino a mezzo cm dal bordo.

Ora accendete il forno impostando la temperatura a 140° centigradi e successivamente riempite la teglia con dell’acqua fino ad arrivare ad 1/3 della sua altezza. Non appena il forno avrà raggiunto la temperatura necessaria, infornate e cuocete per 25 minuti. Abbassate poi la temperatura a 120° centigradi e cuocete per ulteriori 10 minuti.

Le creme caramel devono ora raffreddarsi; una volta che saranno a temperatura ambiente posizionatele in frigo per una notte intera. In questo modo quando andrete a toglierle dallo stampo, il caramello sciolto ricoprirà completamente la crema sottostante.

