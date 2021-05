Erogazione e pulizia migliori dei modelli tradizionali, niente sperperi di sostanze e azione rapida sono i vantaggi di ZoopScoop

Cosa vuoi che possa cambiare un cucchiaino, si potrebbe direbbe pensando ai motivi che hanno consentito alla posata da tavola di restare pressoché inalterata nel corso del tempo. In realtà cambia parecchio con l’intuizione di Artur Zolkiewicz, che ha ideato ZoopScoop, il cucchiaino con il misurino integrato, utile per non sbagliare la quantità di polvere e prodotti, diminuendo in tal modo gli sprechi e il tempo necessario per completare l’operazione.

Concepito per rimpiazzare i misurini monouso in plastica (il team di Zolkiewicz parla di più di 3 miliardi di unità che ogni anno finiscono in discarica), che talvolta complicano le procedure invece di agevolarle, ZoopScoop migliora l’erogazione, la portabilità, l’igiene e assicura la misurazione controllata di proteine, integratori, caffè, farina e latte artificiale.

Dotato di maniglia rotante e coperchio in silicone per chiudere sia la parte superiore che quella inferiore (quindi in teoria si può inserire una mini porzione in borsa e zaino), il cucchiaino è disponibile in due misure: il più piccolo ha una capacità da 25 millilitri, il più grande da 70 millilitri. Riciclabile al 100%, ZoopScoop si può prenotare qui per 12 euro, con spedizioni in programma per il prossimo ottobre.