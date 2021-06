«Il ddl Zan? Un segno di civiltà. Non si smette mai di lottare per i diritti»

«I diritti civili sono un terreno che deve essere continuamente riguadagnato». Per Guido Alpa – giurista, avvocato, accademico e presidente emerito del Consiglio Nazionale Forense – questa lezione di Stefano Rodotà è come un mantra. Un monito, aggiungiamo, che Alpa importa anche nel ultimo libro “Il diritto di essere se stessi” (La nave di Teseo, collana Krisis, 336 pagine), in cui analizza in prospettiva storica le tecniche di tutela giuridica dell’individuo. Nella lotta contro ogni forma di discriminazione, spiega Alpa, il “diritto di avere diritti” è per alcuni ancora una meta, «un traguardo difficile da raggiungere». E su questo terreno, sempre da riguadagnare, si muovono certamente anche gli avvocati, garanti e custodi della democrazia.

Professore, nel suo saggio scrive che il «il livello di civiltà di una società è dato dalla misura con cui è in grado di assicurare a ciascuno il diritto di essere se stessi». Noi a a che punto siamo?

Il livello ovviamente è alto, se consideriamo che i diritti fondamentali sono stati non soltanto consacrati nella nostra Costituzione, ma anche sanciti sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale che vi è sempre stata attenta. E a cui si aggiunge una osservanza scrupolosa della Carta Europea dei diritti fondamentali e della Convenzione Europea dei diritti umani. Tuttavia, bisogna dire che da un lato, nei rapporti sociali che via via si sono evoluti, sono rimasti dei residui preoccupanti di antisemitismo, di intolleranza nei confronti dei gay e atteggiamenti che possono danneggiare e ledere i diritti delle donne. Ci sono poi forme di “servitù personale” che si impongono ai lavoratori immigrati, privi di qualsiasi garanzia. In più, gli eventi che si susseguono e che riguardano la salute dei lavoratori in fabbrica sono preoccupanti e altrettanto preoccupanti sono gli eventi che riguardano il danno all’ambiente. Non dobbiamo poi fermarci a considerare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che applica la tutela dei diritti umani per verificare che le carceri siano adeguate e siano appropriate per contenere migliaia e migliaia di detenuti in condizioni non ottimali. Questa è la punta dell’iceberg, segnalata dalla Corte europea dei diritti umani, che ha più volte condannato l’Italia. Tutti questi fenomeni, che qualche volta si esprimono in modo eclatante, con aggressioni di carattere fisico, sono fenomeni che indicano che ci sono ancora delle sacche di intolleranza che devono essere combattute con vigore.

Nella discussione attuale il fenomeno dell’hate speech, il linguaggio dell’odio, ha un ruolo centrale. In relazione agli atti di intolleranza verbale, quali strumenti di contrasto ritiene più adeguati?

Credo ad esempio che il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia sia un segno di civiltà. E questo non significa ovviamente introdurre delle norme penali in bianco e neppure limitare eccessivamente la libertà di espressione, di opinione e di stampa. Si tratta piuttosto di riportare ad equilibrio un sistema nel quale certe volte la libertà di espressione non è bilanciata con i diritti fondamentali della persona e quindi finisce per essere ingiustamente lesiva. Un’altra obiezione sollevata frequentemente in relazione al ddl Zan è che il nostro ordinamento preveda già strumenti adeguati di contrasto ai No, perché mi pare che i risultati di quelle norme che si invocano siano deludenti. E se è necessario cambiare il sistema normativo, bisogna farlo. Proprio perché l’applicazione di quelle disposizioni è risultato insufficiente a garantire una adeguata tutela delle persone.

Il fatto che il disegno di legge Zan sia così osteggiato è per lei un indice del livello di civiltà della nostra nostra società?

E’ indice del fatto che quel livello di democrazia che pensavamo di avere attinto ha manifestato un suo deficit, e quindi un regresso. E significa anche quello che diceva Stefano Rodotà, cioè che i diritti civili sono un terreno che deve essere continuamente riguadagnato.

Che ruolo ha l’avvocatura nella battaglia per i diritti?

Il ruolo dell’avvocato è essenziale, perché l’avvocato non è tenuto a difendere soltanto gli interessi del cliente, ma anche a difendere i diritti, e i in particolare i diritti civili e politici. Da questo punto di vista la storia dell’avvocatura è significativa, sia per il ruolo che gli avvocati hanno avuto durante la dittatura sia successivamente. Per la sua funzione sociale, l’avvocato deve promuovere la difesa dei diritti ed entrare in modo in modo determinato nella dinamica dei rapporti sociali.

Una funzione sociale che lei ritiene si debba rafforzare inserendo la figura dell’avvocato in Costituzione?

Assolutamente sì.

In occasione della consueta relazione annuale della Corte Costituzionale, il presidente Coraggio ha parlato di «nuovi diritti» e dell’esigenza «sempre più avvertita di garantirli». Censurando, in questo modo, l’inerzia del legislatore.

Bisogna dire che c’è una favorevole circostanza. Il fatto cioè che alla Consulta siano intervenuti giudici particolarmente sensibili ai diritti umani e ai diritti fondamentali. Mi riferisco in particolare a Paolo Grossi e a Marta Cartabia, la quale si è dedicata anche scientificamente ai diritti umani e fondamentali. Il ruolo che la Consulta ha avuto nella tutela di questi diritti, sia la tutela attuale che quella in fieri, è straordinario. Come dimostrano quei moniti rivolti al legislatore perché intervenisse per sanare la situazione. E’ quindi il Parlamento che, a volte distratto da vicende contingenti, altre volte incapace di superare le contraddizioni e i contrasti interni, non ha reagito come avrebbe dovuto.

Tornando alle pagine del suo libro, è interessante notare che in un passaggio Lei parla del diritto come di una «gabbia». Il diritto cioè come strumento che, di volta i volta, può tendere alla tutela dell’individuo o può esercitare una funzione persecutoria.

Questo rafforzamento dei diritti e questa lotta per le garanzie ha portato, dopo la Seconda guerra mondiale, alla redazione di testi costituzionali nei quali i diritti fondamentali campeggiano tra diverse posizioni soggettive che sono tutelate in capo all’individuo. Precedentemente, il diritto aveva una funzione “costrittiva”, nel senso che prevalevano altri interessi sui diritti fondamentali. Per tutto l’Ottocento hanno prevalso gli interessi della proprietà e dell’industria. Soltanto di recente è emerso dal conflitto tra tutela dell’iniziativa economica e salute dei lavoratori, la tutela dell’ambiente e della salute della collettività.

Ma a forza di inquadrare e catalogare l’individuo attraverso formule giuridiche, non rischia di “costringerlo”, e di lasciare sempre indietro qualcuno?

Certamente. Anche perché ci sono tante situazioni di difficoltà in cui si trova la persona che il legislatore per il momento non ha preso in grande considerazione. Mi riferisco in particolare ai disabili e agli anziani. Si avverte per queste categorie, che sono categorie deboli, un deficit di difesa.