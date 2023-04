Il “decalogo urbano” di Legambiente per migliorare la gestione dell’acqua nelle città

Un’attenta gestione dell’acqua nelle città e il riutilizzo di quelle reflue per l’agricoltura permetterebbero di risparmiare 22 miliardi di metri cubi di acqua all’anno.

Sono i numeri contenuti nel dossier di Legambiente intitolato “Accelerare il cambiamento: la sfida dell’acqua passa dalle città”, nel quale le città vengono descritte come il laboratorio da cui partire per migliorare la gestione idrica del nostro Paese, e nel quale viene messo a punto un “decalogo urbano”: una serie di azioni e strumenti utili ed efficaci da poter replicare in ogni città e che potrebbero essere realizzati velocemente e con costi, in alcuni casi, del tutto sostenibili.

“Negli ultimi 12 mesi il problema, come spesso accade, è stato affrontato in maniera emergenziale, cercando di dare risposte ad una domanda, quella di come sia possibile immagazzinare più acqua possibile per soddisfare tutti i nostri bisogni, invece che chiedersi se sia sostenibile il nostro modello di utilizzo dell’acqua e, di conseguenza, di come dovremmo ridurre la nostra impronta idrica in tutti i settori e per tutti gli usi”, si legge nel dossier.

Ecco perché Legambiente ha elaborato 10 proposte per migliorare l’efficienza idrica nelle città e che riportiamo qui di seguito:

1. Regolamenti Edilizi, per fare in modo che tutti gli interventi di ristrutturazione degli edifici e di nuova costruzione siano già pensati per recuperare, riutilizzare e risparmiare l’acqua, stabilendo l’obbligo sia di recupero delle acque piovane per tutti gli usi compatibili, sia di installazione di sistemi di risparmio idrico, ma anche introducendo incentivi per il trattamento e recupero delle acque grigie.

2. Criteri Ambientali Minimi, per spingere alla raccolta delle acque piovane per uso irriguo e/o per gli scarichi sanitari, l’impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell’acqua e l’impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico ridotto nei casi di appalti pubblici, come previsto obbligatoriamente dall’articolo 34 del Codice degli Appalti dal 2016.

3. Infrastrutture e tetti verdi, portando molteplici aspetti positivi in ambito urbano tra cui la cattura e il trattamento dell’acqua piovana, l’ombreggiamento, la mitigazione dell’effetto isola di calore.

4. Riuso, recupero e riciclo, per riutilizzare e usare le diverse fonti d’acqua con un trattamento che corrisponda all’uso, con un approccio che garantisca una qualità adatta allo scopo di utilizzo e la gestione integrata delle risorse idriche, come nel caso del riutilizzo delle acque reflue per l’irrigazione.

5. Ammodernare la rete idrica, in modo da evitare le perdite di rete e gli sprechi.

6. Efficientare la depurazione delle acque reflue urbane, permettendone il completo riutilizzo in settori strategici come l’agricoltura superando gli ostacoli normativi nazionali (DM 185/2003) con l’attuazione del regolamento UE 741/2020.

7. Innovazione tecnologica, per il monitoraggio quali-quantitativo delle risorse, per lo sviluppo di modelli che interpretino i dati di monitoraggio dal punto di vista dei processi e ne prevedano l’evoluzione, includendo tutte le variabili (disponibilità di risorse idriche, fabbisogni, impatti sugli ecosistemi), per tracciare le perdite di rete.

8. Rifornire i corpi idrici e i loro ecosistemi, scaricando solo quello che può essere assorbito dall’ambiente naturale, riducendo gli apporti idrici e garantendone la qualità.

9. Modularità dei sistemi, garantendo opzioni multiple di risorse, trattamento, stoccaggio, convogliamento, in modo da migliorare livelli di servizio e resilienza dei

sistemi idrici urbani a fronte di cambiamenti graduali e improvvisi.

10. Essere preparati agli eventi estremi, anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini nella gestione sostenibile delle risorse idriche urbane, la sensibilizzazione alla comprensione dei rischi (scarsità, inondazioni) e opportunità (recupero delle risorse idriche, riduzione delle pressioni).

Oltre al decalogo, Legambiente riporta alcuni esempi di città che hanno saputo mettere in atto con successo delle iniziative per trattenere l’acqua in eccesso, come Trento, che ha ideato un parco progettato per trattare le acque piovane, per l’irrigazione delle aree verdi del parco e per aumentare la biodiversità in ambiente urbano.

Altri esempi virtuosi provengono da Fregene (RM) o di Fasano-Forcatella (BR), che hanno installato impianti che permettono di impiegare le acque reflue per l’irrigazione dei campi agricoli; nonché gli impianti di depurazione dell’area milanese rappresentano un caso vincente.

