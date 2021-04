Per la designer greca Cristina Z Antonio il design può cambiare l’umore, aiutare a ritrovare una connessione con noi stessi. La sua fascinazione per la neuro estetica applicata alla progettazione di lampade, sedute, elementi d’interni è in evoluzione costante. Nello studio di Chelsea a New York le sue idee prendono forma, la precisione del design dialoga con la morbidezza della sensibilità manuale, i disegni si concretizzano in prototipi e sofisticati oggetti di design.

La lampada Aurelis

Nata e cresciuta a Londra da genitori greci, Christina Z Antonio deve l’amore per l’artigianato alla famiglia. «Mio nonno era un famoso calzolaio su misura in Grecia e mio padre un artigiano del cuoio, formatosi alla prestigiosa università Cordwainers di Londra» racconta la designer «Grazie a loro ho imparato a lavorare con le mani. Per me è un atto istintivo e seducente dice che diventa quasi magico al contatto con le materie prime».

Un ritratto della designer Cristina Z Antonio nel suo studio

Come ha iniziato il suo percorso personale?

«Per la tesi di laurea in fashion design al London Institute creai una collezione di abiti in pelle che rifletteva sui principi della medicina orientale. Ero affascinata dai meridiani usati nell’agopuntura, le vie del corpo lungo i quali, si dice, scorra l’energia vitale. Ho impreziosito i capi ricamando i meridiani con fibre ottiche e luci led. Un progetto ambizioso e la tecnologia non era quella di oggi».

Collezione Rare Earth, Cristina Z Antonio

Scienza, estetica e design, come li unisce nel suo lavoro?

«Con il mio lavoro cerco di invitare a connettersi più profondamente con sé stessi e con gli altri. Nella mia collezione di lampade Sophie Lamp o Selene Sconce, ad esempio, manipolo il colore e l’intensità della luce creando nel vetro sfumature nebulose bioluminescenti. Poi, grazie al dimmer wireless, è possibile interagire con i gradienti di luce, l’effetto sull’umore è immediato. Le collezioni Aurellis II e Aurelliss V derivano invece da una riflessione sul comportamento ondulatorio degli elettroni in un atomo di idrogeno, ho creato un corpo di vetro che riprende le seducenti forme che si trovano nella meccanica quantistica. L’idea che siamo tutti parte di una vibrazione universale è qualcosa che mi lascia a bocca aperta».

Sofie Lamp, Cristina Z Antonio

Quali sono i materiali che preferisce?

«Uso prevalentemente il vetro, amo i materiali che modificano irreversibilmente la superficie e la consistenza di un pezzo. Mi piace l’elemento sorpresa, il fatto di non poterne controllare la resa fino infondo, ma di dovermi abbandonare alla sua imprevedibilità. Questa è la bellezza di lavorare con il vetro, è un viaggio intuitivo».

Questo anno in lockdown ha influito sul suo lavoro? Come vede l’evoluzione del design?

«Una nota positiva: il lockdown ha permesso di approfondire la connessione con i nostri oggetti quotidiani all’interno dei nostri habitat. In un certo senso, ero preparata. I miei ultimi lavori si rifanno all’idea di stare fermi, osservare e approfondire la conoscenza di sé stessi. Un percorso che non sono esattamente dove mi porterà, mi piace non sapere qual è la fine del gioco».