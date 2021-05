Il divorziato Boris Johnson e Carrie Symonds si sono sposati in Chiesa: ecco perché ha potuto farlo

Boris Johnson e Carrie Symonds sabato 29 maggio si sono sposati nella cattedrale di Westminster con una cerimonia cattolica in gran segreto. Un matrimonio per Johnson che arriva dopo due matrimoni e sei figli: il primo di sei anni con Allegra Mostyn-Owen e il secondo con Marina Wheeler durato oltre 27 anni. Una vita amorosa movimentata, in cui non sono mancati gossip e piccoli scandali (l’ultimo, il 22 giugno 2019, quando la polizia è intervenuta a casa della coppia in seguito a una lite). Con matrimoni finiti ma legalmente vincolanti e sciolti col divorzio.

Perché il divorziato Boris Johnson si è sposato in Chiesa

Il Primo Ministro britannico si è sposato in Chiesa – seppur in gran segreto – per una serie di ragioni e vicissitudini che iniziano fin dalla sua infanzia. Daily Mail e The Independent (co-fondato dal padre di Carrie) svelano che Johnson (56 anni) poco dopo essere nato è stato battezzato con rito cattolico. E solo in un secondo momento è diventato anglicano (durante l’adolescenza quando era a Eton). I suoi due precedenti matrimoni (quello con Allegra e quello con Marina) sono stati celebrati con il rito anglicano. Quello con la giovanissima Carrie Symonds (33 anni) è invece stata un rito cattolico. E quindi, come riportato dal tabloid britannico: “La diocesi di Westminster attraverso le parole di un portavoce ha confermato che, in quanto battezzato nella fede, i precedenti matrimoni di Johnson non sono validi perché non celebrati secondo il rito canonico e quindi con cerimonie cattoliche. Il Primo Ministro si è potuto sposare in Chiesa, perché mai stato sposato per la Chiesa di Roma“.

Enrico VIII e Boris Johnson e viceversa

Nonostante le spiegazioni e le rassicurazioni di conformità con la dottrina vaticana, le nozze del Premier, stando a quanto riportato dal Mail, hanno creato discussione tra i britannici e i fedeli. In molti hanno tirato in ballo Enrico VIII, padre della Chiesa anglicana e autore dello scisma tra la Chiesa di Roma e quella di Londra a causa della volontà di sposare Anna Bolena (poi accusata di adulterio e decapitata) e divorziare con la moglie Caterina d’Aragona.

Alcuni invece si sono chiesti se Johnson potesse essere considerato ancora battezzato cattolico, nonostante i suoi due matrimoni e divorzi). Austen Ivereigh, autore cattolico, commentatore e biografo di Papa Francesco, su Twitter ha scritto:

I cattolici hanno diritto ai sacramenti. E se soddisfano i requisiti di legge e vi aderiscono correttamente nessuno può impedire loro di esercitare tali diritti. Non credo però che Johnson diventerà cattolico come Primo Ministro: ci sono troppe ragioni, politiche e costituzionali, che lo rendono impossibile.

Il matrimonio a Westminster di Boris Johnson e Carrie Symonds

Le nozze si sono tenute nella cattedrale cattolica romana di Westminster, sabato 29 maggio, di fronte a poco meno di 30 persone, come da regolamento anti-covid in vigore nel Regno Unito. E sembra che gli invitati siano stati informati solo all’ultimo minuto, per evitare fughe di notizie. Il tabloid inglese The Sun svela che il matrimonio: “Era pianificato da sei mesi, solo una manciata di funzionari della Chiesa sono stati coinvolti nella preparazione dell’evento“. La coppia ha già un figlio: Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. E il tabloid inglese ritiene che il figlio della coppia, Wilfred, abbia partecipato alle nozze insieme a due testimoni ufficiali. Le nozze sono state celebrate da padre Daniel Humphreys, che aveva battezzato Wilfred l’anno scorso. Per ora Downing Street si è rifiutata di commentare. Una cosa però è certa: il matrimonio c’è stato.