il-docciaschiuma-green-con-l’imballaggio-che-si-scioglie-mentre-vi-lavate

Guardate nel vostro bagno. Probabilmente ci troverete una selva di confezioni di plastica, colme di prodotti fatti in gran parte di acqua. Per rendere più sostenibile l’intera faccenda, il brand di igiene personale Plus ha creato degli articoli disidratati (a cui si aggiunge l’acqua mentre ci si lava, evitando di doverla trasportare) dentro imballaggi che si sciolgono direttamente nello scarico della doccia.

Le bustine che contengono i detergenti Plus assomigliano a quelle per i semi: sottili e leggere, sono fatte di pasta di legno, un materiale biodegradabile che si può smaltire senza problemi direttamente mentre ci si lava. Basta lasciare che si bagni perché si sciolga senza lasciare traccia. Niente confezioni di plastica che si accatastano accanto al soffione, insomma, come già succede anche con altre buone pratiche green, per esempio la vendita di detergenti sfusi (basta portare un vecchio contenitore e farselo riempire) o l’uso di shampoo solido.

La marcia in più di Plus è quella di essere un prodotto leggerissimo (anche rispetto alle saponette), perché non richiede il trasporto dell’acqua che viene aggiunta direttamente in fase di lavaggio. Secondo l’azienda, il docciaschiuma utilizza il 38 per cento di acqua in meno rispetto a quelli tradizionali e, tagliando drasticamente il peso dell’acqua e dell’imballaggio in plastica, con il suo trasporto si registra un’emissione di CO2 molto più bassa, fino all’80 per cento in meno. In più Plus compensa il 110 per cento delle sue emissioni collaborando con Pachama per progetti di riforestazione.

“L’idea di imballaggi solubili al 100 per cento era qualcosa che ritenevamo avesse il potenziale per entusiasmare le persone e portarle a fare una scelta migliore nella doccia”, ha spiegato a Fast Company la cofondatrice e Ceo di Plus Cathryn Woodruff. Le confezioni, che sono leggere come lettere, sono stampate con inchiostro a base d’acqua approvato dalla Fda, mentre la pasta di legno proviene da foreste certificate dal Forest Stewardship Council. Il docciaschiuma viene venduto online in confezioni da 16,50 dollari per 16 fogli monouso.