il-dolce-di-pasqua-perfetto-per-te

Scopri qual è il dolce di Pasqua più adatto a te in base al tuo segno zodiacale.

Quando arriva la Pasqua, aver voglia di un buon dolce per celebrare questa giornata è più che normale. Ma quale scegliere tra i tanti? Oggi, dopo aver visto qual è l’uovo di Pasqua più adatto ad ogni segno zodiacale, scopriremo ben dodici dolci (con tanto di ricette) da gustare a Pasqua. Pronte?

Il dolce di Pasqua giusto per te in base al tuo segno zodiacale

Fonte: Adobe Stock

Ariete – La treccia di Pasqua soffice

Per te che ami gustare dolci semplici ma che siano in grado di rappresentare una vera esperienza di gusto, la treccia di Pasqua soffice è la scelta perfetta. Ancor meglio se nei momenti in cui ti sentirai più golosa opterai per accompagnarla con una crema al cioccolato.

Fonte foto: Adobe Stock

Toro – Il campanaccio pasquale

Se hai voglia di una ricetta che sia tradizionale e golosa, il camapanaccio pasquale è la scelta giusta per te. Fin dalla sua preparazione ti donerà delle soddisfazioni che potrai poi condividere con chi ami al momento del gusto.

Fonte foto: Adobe Stock

Gemelli – I nidi di Pasqua intrecciati

Un dolce che si rivelerà la scelta perfetta per te? I nidi di Pasqua intrecciati. Tradizionali ma piacevoli sia da vedere che da gustare. Prepararli sarà inoltre divertente quasi quanto lo sarà gustarli.

Fonte foto: Adobe Stock

Cancro – I cupcake al cioccolato pasquali

Un dolcetto semplice ed estemporaneo ma al contempo in grado di farti sentire l’atmosfera tipica della Pasqua è un buon cupcake al cioccolato. Con questa ricetta ti divertirai sia nel prepararli che nel gustarli, da sola ma anche in compagnia.

Fonte foto: Adobe Stock

Leone – Il tiramisù di Pasqua

Vuoi sorprendere tutti con un dolce diverso dal solito? La scelta giusta è un buon tiramisù da Pasqua. Bello da vedere e ottimo da gustare ti donerà un’esperienza di gusto che vorrai sicuramente ripetere.

Fonte foto: Adobe Stock

Vergine – Gli uncinetti con glassa

Gli uncinetti del sud, sono dei dolcetti glassati che non potrai non amare. Si tratta infatti di dolci semplici e al contempo dolci al punto giusto da rappresentare un vero e proprio comfort food. Proprio ciò di cui hai bisogno in questi giorni di festa.

Fonte foto: Adobe Stock

Bilancia – Le scarcelle pugliesi

Una variante molto apprezzata dei biscotti con l’uovo sono le scarcelle pugliesi. Un dolce che ti piacerà sia preparare che, sopratutto, gustare. Semplici e buone, rappresentano la scelta più giusta per te in questa giornata di festa.

Fonte foto: Adobe Stock

Scorpione – Le cassatelle ripiene siciliane

Un dolce perfetto per la Pasqua sono le cassatelle ripiene siciliane. Da farcire possibilmente con ricotta e gocce di cioccolato (per tener fede alla tradizione) si rivelano il dolce perfetto e che ameria gustare in ogni momento della giornata.

fonte foto: Adobe Stock

Sagittario – La babka al cioccolato

Il dolce di Pasqua perfetto per te? La babka al cioccolato. Questa soffice treccia renderà la tua giornata più piacevole rappresentando al contempo una merenda (e volendo anche una colazione) golosa e tutta da gustare.

fonte foto: Adobe Stock

Capricorno – La colomba di pasqua di panbrioche con gocce di cioccolato

Il dolce giusto per te? La colomba di pasqua di panbrioche con gocce di cioccolato. Prepararla sarà piuttosto semplice. E lo sarà ancor di più mangiarla. Un modo per godere di un dolce tipico e al contempo differente e tutto senza rinunciare al gusto.

fonte foto: Adobe Stock

Acquario – La ciaramicola umbra

Se hai voglia di un dolce super colorato e in grado di portare allegria, la ciarmicola umbra è ciò che fa per te. Ti divertirai sia a prepararla che a gustarla. E tutto per un’esperienza di gusto che amerai ripetere anche nei prossimi giori.

fonte foto – Adobe Stock

Pesci – La pastiera napoletana

Un dolce che amerai nella sua complessità è la pastiera napoletana. Ottima da gustare rappresenta un modo tutto speciale per mettere insieme diversi ingredienti esaltandoli in modo perfetto. Una preparazione che amerai gustare praticamente in ogni momento.

Scegliere un dolce che sia piacevole da preparare e buono da gustare è sicuramente un buon modo per godere a pieno di questa giornata di festa. Buona Pasqua!

Ricordiamo che l’oroscopo è solo un modo divertente per giocare insieme e per trovare spunti nuovi basandosi anche sul proprio segno zodiacale.