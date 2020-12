Il dolore di Iva Zanicchi: “Mio fratello è morto di Covid da solo, non abbiamo più potuto vederlo”

Si commuove Iva Zanicchi raccontando a Barbara d’Urso a Domenica Live la sua battaglia contro il coronavirus, che le ha portato via l’amato fratello Antonio. Molte volte sul punto di lasciarsi vincere dalle lacrime, Iva Zanicchi ha parlato di quei momenti drammatici.

Il fratello di Iva Zanicchi, più giovane di lei di pochi anni, era un “grande cardiopatico”, ha ricordato la cantante. Entrambi si sono ritrovati ricoverati nello stesso ospedale, quello di Vimercate. “Stava benino, eravamo nello stesso reparto”, ha raccontato. Inizialmente sembrava che la situazione del fratello fosse sotto controllo, nonostante un fisico affaticato e una febbre che non si riusciva a far scendere.

Nel giro di qualche tempo Iva Zanicchi è stata dimessa mentre il fratello è rimasto in ospedale. Pochi giorni dopo, Iva Zanicchi ha ricevuto una chiamata dall’ospedale per informarla che purtroppo per il fratello non c’era niente da fare. I due sono riusciti a fare una videochiamata, anche se la videocamera non funzionava, e a salutarsi per l’ultima volta.

Il dolore di Iva Zanicchi: “Mio fratello è morto solo”

“Non mi hanno permesso di andare da lui, neanche bardata. Noi non lo abbiamo più visto. Anche per questo non riesco a elaborare questo dolore”, ha ammesso Iva Zanicchi. “Io voglio fare un appello: per favore, alle autorità competenti, voi dovete permettere che ci sia almeno una persona, non una folla, quando vedete che un figlio, una madre, o un fratello sta morendo. Dovete permettere che un parente gli stia vicino, gli prenda la mano e rimanga lì almeno cinque minuti. È disumanità. Sono cose da medioevo. Finché ci sarà questo coronavirus voglio dire queste cose. È una pena che non si rimargina. Morire da soli no”.