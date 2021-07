IL DOSSIER SU ANTHONY FAUCI – APRI E LEGGI!

Non ho letto mai nulla che si sia avvicinato a questo riassunto dei molti crimini contro l’umanità che il CDC e l’NIH hanno commesso illegalmente. Le prove sono sconcertanti e definitive. Martin nomina tutti i personaggi criminali e le società coinvolte nella creazione dell’arma biologica sintetica creata dall’uomo e progettata in laboratorio che ha mescolato varianti della SARS e del virus corona in un’arma. Anche il falso vaccino contro il Covid si rivela un vettore virale, non un vaccino”.

Il Dr. Martin è uno degli esperti più riconosciuti in brevetti biomedici, proliferazione di armi biologiche e leggi che regolano tali attività illegali in America. Ha testimoniato numerose volte davanti al Congresso degli Stati Uniti ed è il portavoce di un’organizzazione che svolge questo tipo di lavoro in modo professionale.

“Questo documento (In download più giù) è sufficiente per mettere Fauci e Obama in prigione per il resto della loro vita. Niente fronzoli, solo prove conclusive.

Chi è il dottor Martin?

Il Dr. David Martin è il CEO fondatore di M∙CAM Inc. M∙CAM è il leader internazionale nella gestione del rischio finanziario basata sulla proprietà intellettuale. Dalla verifica della qualità dei brevetti per i governi e gli uffici brevetti, alla fornitura di sistemi e soluzioni attuariali all’avanguardia per la gestione del rischio alle più grandi banche e compagnie assicurative, M∙CAM ha stabilito uno standard globale nella valutazione e gestione della qualità dei brevetti e della validità commerciale .

Portavoce della responsabilità globale della proprietà intellettuale e della riforma della qualità, il Dr. Martin ha lavorato a stretto contatto con il Congresso degli Stati Uniti, numerose agenzie di regolamentazione del commercio e della finanza negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, nel sostenere e implementare infrastrutture per supportare la crescente dipendenza dai diritti di proprietà nelle transazioni commerciali. M∙CAM ha sostenuto la modernizzazione della proprietà intellettuale, delle leggi fiscali e contabili attraverso il suo lavoro con agenzie di supervisione e responsabili politici.

Il Dr. Martin ha fondato diverse società e organizzazioni a scopo di lucro e senza scopo di lucro e fa parte di diversi consigli di amministrazione. È stato il CEO fondatore di Mosaic Technologies Inc., una società che ha sviluppato e commercializzato tecnologie avanzate di linguistica computazionale, tecnologie di compressione e crittografia dei dati dinamici, tecnologia di trasmissione di campi elettrici, diagnostica medica e tecnologia stealth/anecoica. È stato uno dei membri fondatori del Japan’s Institute for Interface Science & Technology. Ha fondato ed è stato Direttore Esecutivo del Charlottesville Venture Group. È stato membro del consiglio di amministrazione del Research Institute for Small and Emerging Business (Washington DC), dell’Academy for Augmenting Grassroots Technological Innovations (India), dell’IST (Giappone) e della Charlottesville Regional Chamber of Commerce (Virginia),

In qualità di ex assistente professore presso la School of Medicine dell’Università della Virginia, il Dr. Martin ha fondato la prima società interamente controllata, a scopo di lucro, di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico dell’Università. Impegnata nel trasferimento tecnologico nazionale e internazionale, nella ricerca clinica e nel finanziamento, questa azienda ha aperto la strada a nuove tecniche di gestione dell’innovazione che sono diventate standard del settore. Nel 1999, il Dr. Martin è stato nominato dal Governatore del Commonwealth della Virginia per far parte della Commissione Congiunta su Tecnologia e Scienza e ha servito l’Assemblea Generale e il Centro per la Tecnologia Innovativa della Virginia in numerose occasioni.

Il lavoro del Dr. Martin con il Batten Institute presso la Darden Graduate School of Business Administration presso l’Università della Virginia e il suo lavoro correlato presso l’Indian Institute for Management di Ahmedabad, in India, ha portato un’attenzione curricolare senza precedenti alle aree della gestione del rischio degli asset immateriali, della finanza e standard contabili. Oltre al suo lavoro accademico, il Dr. Martin ha consigliato da vicino programmi di finanziamento e investimento basati sulla proprietà intellettuale in India, Cina, Danimarca, Unione Europea, Regno Unito, Sud Africa, Repubblica Islamica dell’Iran, Stati Uniti e Emirati Arabi Uniti.

Il Dr. Martin ha pubblicazioni in diritto, medicina, ingegneria, finanza e istruzione. Mantiene una ricerca attiva nei campi della genomica linguistica, della modellizzazione del rischio finanziario frattale, oltre a continuare i suoi oltre 15 anni di ricerca nella segnalazione ionica della membrana cellulare.