Il Dramma di Gabriella Carlucci, non sembra più lei, e accusa la sorella Milly Carlucci: “Ecco cosa mi ha fatto”. Fan sotto choc

Sono stati giorni terribili per Milly Carlucci. Durante una recente intervista è emersa una faccenda che ha lasciato tutti attoniti, fans compresi. La conduttrice di Rai 1 ha ricevuto accuse molto forti da parte della sua famiglia. Scopriamo cosa è successo.

Milly Carlucci è sicuramente una delle regine della Rai. Con anni di carriera alle spalle e con un’estrema genuinità ha conquistato il pubblico italiano che da anni segue i suoi programmi con grande fedeltà. L’esordio ci fu nel 1976, quando partecipò come inviata del programma “l’altra domenica” di Enzo Arbore. Nonostante ciò, Milly è sempre riuscita a stare al passo con il tempo, cogliendo l’evoluzione incessante del mondo televisivo , abbracciandone il cambiamento senza timore.

L’apice della consolidazione della sua carriera arriva sicuramente quando prende il timone di “Ballando con le stelle”. Parliamo di un programma che è andato per la prima volta in onda nel 2005 e che Milly Carlucci è stata in grado di tenere in piedi fino ad oggi, sempre con ascolti pazzeschi. Dal punto di vista sentimentale ormai sappiamo che la Carlucci è più che serena. Ha una duratura relazione con Angelo Donati, dalla quale sono nati Angela e Patrick. Ma non tutto è sempre rose e fiori e anche Milly è sicuramente stata protagonista di vicende difficili.

È ormai noto da tempo, infatti, che Milly Carlucci sia affetta da una malattia che non le consente il contatto con il sole, dal quale deve assolutamente proteggersi con tutte le precauzioni del caso. Ma la conduttrice non è l’unica donna in carriera della famiglia. Sua sorella Anna è difatti una nota autrice televisiva e regista. la terza delle sorelle Carlucci è Gabriella. Proprio quest’ultima si è lasciata andare recentemente a dichiarazioni particolari.

La sorella di Milly Carlucci infatti ha dichiarato di desiderare da tanto tempo di scrivere un libro sulla loro famiglia. Il problema nasce però quando Gabriella afferma di non godere dell’approvazione delle altre due sorelle. Dice infatti di essere già consapevole del fatto che Milly e Anna saranno in disaccordo. Ovviamente questo genera in lei malcontento, anche perché è consapevole della bellezza della storia che andrebbe a raccontare.

Il mondo dei social, ormai è risaputo, è sempre pronto ad alzare polveroni e ad esprimere opinioni spesso anche non gradite. E proprio in seguito a queste dichiarazioni, molti hanno iniziato a dire la propria rispetto alla questione. Il pubblico digitale ha infatti accusato Milly Carlucci di voler tappare la bocca a sua sorella, senza però nessuna apparente motivazione. Sarà davvero così? staremo a vedere.

