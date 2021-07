il-dramma-di-massimo-boldi,-chi-l’avrebbe-mai-immaginato?

Il dramma di Massimo Boldi, nessuno l’avrebbe mai immaginato: di seguito vi spieghiamo di che cosa stiamo parlando

Massimo Boldi, il suo dramma: nessuno l’avrebbe immaginato (Fonte: Screen Rai Play)

Massimo Boldi è uno degli attori più amati del panorama artistico italiano. È nato in provincia di Varese il 23 luglio 1945 ed è famoso nel mondo cinematografico con il soprannome di Cipollino. Ha formato con l’attore romano Christian De Sica uno dei sodalizi di maggior successo del cinema italiano. I due sono stati tra i protagonisti principali del genere ‘cinepanettone’, realizzati quasi tutti dalla famiglia De Laurentiis. Nel corso della sua carriera ha vinto 11 Telegatti. È anche fondatore della casa produttrice Mari Film.

Massimo Boldi, il suo dramma

L’attore si è sposato nel 1973 con Maria Teresa Selo. La moglie è scomparsa tragicamente nel 2004, dopo una lunga lotta contro il cancro al fegato. Boldi ha spesso dichiarato di sentire la donna ancora molto presente nella sua vita: “Ancora oggi c’è una lampada, nella mia casa, che stranamente ogni tanto al mattino verso le cinque e mezzo comincia ad accendersi con una luce flebile“. L’attore, però, vive costantemente un dramma.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’attore ha dichiarato: “Arrivo a casa la sera, chiudo la porta e mi ritrovo solo con i miei pensieri. Il lavoro mi entusiasma sempre, ma poi nel silenzio delle pareti di casa sento dentro di me la mancanza di qualcosa”.

Da qui l’esigenza di trovare una donna: “Vorrei che vedesse solo Massimo. Un uomo buono, pieno di premure. Con un carattere impegnativo, lo ammetto…”. Attualmente pare che Boldi sia fidanzato con Irene Fornaciari, più giovane di lui di circa 34 anni. Irene è la sorella del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari.

“Mi piace come ragiona” – ha dichiarato l’attore a Vieni da me – “ma soprattutto come mi vuole bene”. Irene non è stata mai sposata e non ha figli.