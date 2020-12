Il dramma di Rita Pavone, “Viva per miracolo”: ecco cosa le è successo

Rita Pavone è tornata in televisione dopo due anni di silenzio durante i quali è stata al fianco del fratello minore, venuto a mancare qualche tempo fa, ma anche la cantante ha dovuto affrontate un momento drammatico della sua vita affermando di essere viva per miracolo.

Uno dei tratti distintivi di Rita Pavone, senza ombra di dubbio, è la sua inesauribile energia che le ha permesso anche di mettersi in gioco al fianco di Simone di Pasquale nel programma di Ballando con le Stelle prima ancora che a Sanremo.

Tornare sul palco dell’Ariston per la Pavone, dunque, è stato quasi un ritorno alle origini e alla musica che nel corso degli ultimi anni aveva messo da parte per un bene superiore e per chi, in quel periodo molto delicato, aveva davvero bisogno di lei e di tutte le sue attenzioni.

Rita Pavone ha rischiato di morire

La vita di Rita Pavone è stata segnata dalla musica e anche dalla fortuna, dato che quando in Italia veniva in parte criticata lei all’estero era il simbolo della musica italiana per eccellenza. Nel suo percorso non sono mancati dei momenti difficili e in uno di questi ha anche dovuto affrontare un dramma che le stava per costare appunto la vita.

A raccontare tutto nel dettaglio è stata la stessa Rita Pavone in occasione di una lunga intervista rilasciata a Domenica In ospite di Mara Venier: “Avevo piccole fitte al petto, a cui però non ho dato nessuna importanza, cantavo andavo di qua e di là, ballavo come una matta, fino a che sono piombata a terra. L’aorta era quasi già bella e otturata. Mi hanno riportata al mondo per un capello. Sono stata un passo dalla morte, se oggi sono qui e ho partecipato a Sanremo, lo devo al destino, che mi è stato amico”.

“Dio mi aspetta”

Nel corso della sua carriera Rita Pavone si è sempre concessa a lunghe interviste nelle quali si è raccontata senza alcun filtro, come quella rilasciata alla redazione di DiPiù durante la quale ha anche affrontato il tema della morte.

Rita Pavone ha vissuto la sua vita al massimo, baciata dalla fortuna e che le ha donato il talento e anche il modo per condividerlo con il mondo ma, nonostante tutto, sembra non avere poi così tanta paura della morte. La cantante, infatti, ha parlato di questo delicato momento affermando: “La mia è stata una vita talmente bella che lasciarla mi dispiacerà moltissimo, ma mi aspetterà Dio. Credo negli angeli, proteggono le persone fino alla fine. Dio è speranza, è forza. Credere in lui è qualcosa di inspiegabile, viene da dentro. Non c’è logica nella fede, per sentirsi bene si ha bisogno di credere in qualcosa di più grande di noi”.

