il-dramma-personale-di-guenda-goria-del-gf-vip:-“non-sapevo-niente-di-questa-malattia”

Guenda Goria parla della malattia di cui è affetta

Recentemente Guenda Goria ha rilasciato una lunga intervista per Libero Quotidiano. La figlia di Maria Teresa ruta è stata una delle protagoniste della prime settimane del Grande Fratello Vip 5, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che si è concluso lo scorso 1° marzo con la vittoria di Tommaso Zorzi.

L’ex gieffina ha detto al giornalista la sua intenzione di confessare a chi la segue sui social ma soprattutto a chi soffre di endometriosi. Ebbene sì, la ragazza purtroppo è affetta da questa patologia.

“Si è così. Marzo è il mese dedicato all’endometriosi. Mi è stata da poco diagnosticata questa malattia di cui non sapevo niente. Per molto tempo ho sottovalutato i dolori che sentivo pensando fossero legati allo stress. Credo sia importante offrire la propria testimonianza per lanciare un messaggio sull’importanza della prevenzione”, ha fatto sapere la figlia del giornalista sportivo Amedeo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confessato la ragazza.

L’ex gieffina ha l’endometriosi: il racconto

Per chi non lo sapesse, l’endometriosi è un disturbo di cui soffre una donna su dieci e su cui c’è poca informazione. Può portare a gravi conseguenze come l’infertilità e varie tipologie di tumori e bisogna curarla in tempo. Nel corso dell’intervista per Libero Quotidiano, il giornalista ha chiesto a Guenda Goria come se ne accorta.

A quel punto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha risposto così: “Ho deciso di fare dei controlli approfonditi e ho capito che tutti i problemi che avevo anche erano legati a quello. Anche i problemi di coppia”.

Purtroppo si conosce poco di questa patologia

Infine, prima di concludere l’intervista il giornalista di Libero Quotidiano ha domandato se ci sia abbastanza informazione su questo tema delicato. Dandosi un appuntamento su Instagram per parlarne, la figlia di Maria Teresa Ruta ha detto: “Sono assolutamente disponibile a parlare di questo tema così delicato e a informare informandomi. Sto scoprendo un mondo di testimonianze dolorose ed importanti e desidero condividere con le donne che mi seguono le problematiche legate alla sfera intima che non devono essere un tabù”. Quindi, non resta che aspettare una sua diretta sul social per saperne di più.

