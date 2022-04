“Il est tombé dans la défonce” : les sombres confidences de Gérard Lanvin sur son ami Coluche

Invité sur le plateau de Nathalie Lévy pour évoquer son actualité, Gérard Lanvin est revenu sur les rencontres fortuites qui ont bouleversé sa vie. Parmi les plus marquantes, il retient sans doute celle avec Coluche dans les années 1970. L’humoriste le choisit pour jouer dans son film Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine en 1977, et de là naît une grande amitié entre les deux hommes. “Assez rapidement, vous vous installez chez eux, avec Véronique (la femme de Coluche, ndlr), vous écrivez ses sketchs, vous conduisez pour lui parfois, vous le dépannez sur certains trucs“, rappelle Nathalie Lévy dans En aparté. Une période “magnifique” selon les souvenirs de Gérard Lanvin, mais qui a pris fin lorsque Coluche a basculé dans la drogue. “J’ai dû partir parce qu’à un moment il est tombé dans la défonce et c’était plus mon histoire“, confie l’acteur avant d’ajouter : “Mais on est resté 7 ans ensemble, tous les jours.“

“Plus que de l’amitié” : Gérard Lanvin évoque sa relation avec Coluche

“Avec Michel (Colucci, le vrai nom de Coluche, ndlr) c’était très fort, il y avait plus que de l’amitié”, explique l’acteur avant d’ajouter : “On était comme deux frères, quoi. J’ai vu Marius naître (le second fils de Coluche, ndlr), avec Véronique, on vivait tous ensemble dans cette maison de la rue Gazan.” Une maison aux visiteurs peu communs, comme il le confiait au Figaro en 2021. “J’ai connu de grands moments, dans sa maison de la rue Gazan. J’ouvrais la porte à Mick Jagger, ou à Jack Nicholson. J’ai bien connu Wolinski, Reiser et Choron. Aujourd’hui, c’est déprimant de ne plus avoir ces amis-là”, lâchait-il.

Gérard Lanvin évoque son amitié avec Coluche © Canal+

