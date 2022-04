il-fasanese-giuseppe-palazzo-nominato-segretario  provinciale-di-articolo-uno 

L’elezione lo scorso 6 aprile

BRINDISI – Il quarantenne fasanese Giuseppe Palazzo, già candidato alla Camera dei Deputati per Liberi e Uguali nel Collegio uninominale di Brindisi alle ultime elezioni politiche, è il nuovo segretario provinciale di Articolo Uno Brindisi.

L’elezione è avvenuta il 6 aprile scorso, in occasione del congresso provinciale svoltosi a San Pietro Vernotico, tappa obbligata in vista del congresso nazionale di Articolo Uno che si terrà a Roma in data 23 e 24 aprile.

L’assemblea congressuale, alla quale hanno partecipato i delegati provinciali oltre che numerosi iscritti e simpatizzanti del partito di Roberto Speranza, è stata chiamata a votare anche i delegati al congresso regionale che si è svolto a Lecce il 9.4 u.s. e a rinnovare gli organismi dirigenti locali.

All’unanimità sono stati eletti i Segretari dei Circoli di Ostuni, in persona di Pier Luigi Sozzi, di San Pietro Vernotico (Valentina Carella), di Torchiarolo (Sandro Stella), nonché di Fasano, il cui circolo cittadino è stato affidato allo stesso segretario provinciale Giuseppe Palazzo.

Nominato anche l’esecutivo provinciale di cui fanno parte: Giuseppe Palazzo, Pier Luigi Sozzi, Valentina Carella, , Sandro Stella, Lena Carella, Giuseppe Romano, Fabrizio Carella, Ylenia Lorè, Patrizia Gioia e Loredana Santoliquido.

“L’elezione di tanti giovani è una buona notizia per il partito perché dimostra la volontà di Articolo Uno di essere fucina della futura classe dirigente – ha commentato il Segretario provinciale uscente, Pino Romano –. Per cogliere al meglio le nuove sfide e comprendere a fondo i mutamenti della società non possiamo che riporre la nostra fiducia nei più giovani i quali hanno dimostrato in questi anni, con la loro passione e il loro impegno, di essere linfa vitale per il partito. Al neo eletto segretario provinciale Giuseppe Palazzo, ai Segretari di Circolo e all’esecutivo provinciale tutto giunga l’augurio di buon lavoro mio e di tutta la comunità di Articolo Uno Brindisi”.

Di seguito la prima dichiarazione del neo eletto segretario provinciale di Brindisi: “C’è bisogno che la politica e i partiti si facciano di nuovo portatori di valori e programmi concreti per colmare il divario economico e sociale presente – adesso più che mai – nel Paese; l’emergenza sanitaria e la crisi energetica verificatasi in conseguenza del conflitto militare militare in Ucraina scatenato dalla Russia, infatti, hanno creato una disparità sempre più evidente tra classi sociali”.

Fin dalla sua nascita, Articolo Uno si sta radicando nei territori per promuovere i propri principi di sinistra e di uguaglianza sociale e, di recente, sta organizzando, insieme al Partito Democratico, una serie di iniziative denominate Agorà Democratiche, dove si svolgono confronti tra gli esponenti delle due formazioni politiche su diversi temi di attualità e di politica nazionale al fine di gettare le basi per la condivisione di un programma di Governo e lanciare il progetto di coalizione a campo largo in vista delle prossime scadenze elettorali.

Anche la provincia di Brindisi è stata impegnata negli ultimi mesi a promuovere le Agorà sui temi della partecipazione democratica e sulla dignità del lavoro.

