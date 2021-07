il-fascino-della-costa-azzurra-in-un-boutique-hotel

Pareti bianche, arredi a strisce e ceramiche colorate sono l’essenza di questo hotel sulla Costa Azzurra francese, che l’architetto d’interni Stéphanie Lizée ha progettato per rendere omaggio all’atmosfera sognante e rilassata della regione. L’Hôtel Le Sud si trova a Juan Les Pins, un’incantevole città della Costa Azzurra rinomata per le sue spiagge sabbiose e le passeggiate al tramonto sul lungomare tra ristoranti raffinati e boutique d’alta moda.

Questa località è diventata un punto di riferimento per l’architetto d’interni parigino Stéphanie Lizée, a cui è stata affidata la progettazione delle 29 camere, del bar e della terrazza dell’hotel. “Sono originaria di questa zona, il sangue del sud scorre nelle mie vene”, ha detto Lizée. “Abbiamo rivisitato i codici stilistici e i materiali tipici del sud: l’arenaria, la terracotta, il rattan. Tutti elementi che interagiscono con oggetti trovati nei dintorni e mobili creati su misura, per lo più realizzati da artigiani locali”, ha continuato.

Mentre le camere di Le Sud sono state lasciate principalmente pulite e semplici, ciò che dà loro un twist a la joie de vivre sono le bande verticali dipinte con i color dell’estate. Stéphanie ha esplorato il lavoro di due dei più famosi artisti della regione. “La scelta di questi colori è arrivata dopo aver visitato il Museo Picasso di Antibes e il Museo Fernand Leger di Biot”, spiega Stéphanie. Ispirandosi a una serie di piatti in ceramica di Picasso e ad alcuni dei suoi disegni, la designer ha identificato i colori tipicamente francesi, tra cui due tonalità di verde (Lincoln Green e I30 Mesculin Green), terracotta (Terra de Sienna Dark) e il famoso blu audace di Yves Klein.

«Lo spirito del Sud è stato sia rivisitato che modernizzato, senza ostentazione o caricature», racconta Stéphanie. Pavimenti intarsiati con ritagli di pietra sono stati abbinati a pareti dipinte di bianco nel bar dell’hotel. Sedie in vimini corrono su un lato della stanza, mentre dall’altro troviamo una serie di sedili decorati con cuscini floreali. Un banchetto a strisce arancione è stato ripensato dall’artista francese Franck Lebraly che ha creato un piccolo murales raffigurante finestre ad arco che guardano l’oceano, limoni, bottiglie di vino e vasi di piante incastonati sulle loro sporgenze.

Stéphanie Lizée ha preso come riferimento le tonalità usate dall’artista spagnolo Pablo Picasso, che trascorse diverse estati creando ritratti e ceramiche nelle città della Costa Azzurra come Juan Les Pins, Antibes e Cannes. Alcuni dei pezzi nelle stanze sono stati progettati dalla stessa Lizée, tra cui i tavolini in legno ondulati. Compaiono anche dettagli più illustrativi di Franck Lebraly, come le striature di vernice intorno alle testiere e i numeri delle camere dipinti a mano. «È un omaggio ai dipinti di artisti che hanno segnato l’età dell’oro della Costa Azzurra come Jean Cocteau, Picasso, Fernand Léger o Matisse», afferma Stéphanie. «Un’ode a questa radiosa terra, inesauribile fonte d’ispirazione».