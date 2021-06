«Ho progettato questa casa non solo come un luogo in cui vivere, ma anche come un ambiente in cui essere ispirato creativamente e condividere idee con i potenziali clienti. Progettare la mia casa è stata una gioia assoluta perché sono stato in grado di incorporare oggetti, mobili, tessuti e pezzi d’arte che ho collezionato nel corso degli anni». Il designer locale Dan Scotti partendo dalla visione ispirata allo stile architettonico della zona, crea case dal tempo sospeso, dalle proporzioni accurate e dai dettagli minuziosamente ricercati. Anche nel progettare la sua casa nell’East Hamptons si è focalizzato sull’eccellenza dei materiali insieme alla passione per il vintage.

Ph Peter Murdock

La posizione, ovviamente, ha influenzato il design. «Volevo prendere spunto visivo dalle case più vecchie della zona. Così ho deciso di rivestire l’esterno in tavole di cedro”, racconta Scotti, che ha adornato la facciata sobria ma estremamente affascinante grazie alle travi a vista, «un trucco per aiutare a creare l’illusione che la casa sia stata costruita un secolo fa». L’illusione è esaltata dalle insolite finestre e da una fascia dipinta di bianco tra il primo e il secondo piano per enfatizzare l’orizzontalità della struttura.

«Sono stato appassionato di design per tutta la vita. – racconta Dan Scotti – Sì, amo progettare case e spazi interni, ma sono davvero attratto dalla bellezza che esiste in ogni singolo pezzo che compone un ambiente. Le proporzioni, le curve aggraziate e la pelle splendidamente usurata di un paio di sedie a sdraio Vintage Milo Baughman, la silhouette della scala, una lampada David Cressey degli anni ’60, potrei andare avanti all’infinito. Questo profondo amore per il design è qualcosa che ricordo di aver avuto fin da quando ero bambino e non mi ha mai lasciato».

Ph Shade Degges

«Mi sento un ibrido, un po’ designer e un po’ collezionista. Al momento sono molto attratto dagli anni ’50 e ’60, sedie a sdraio in rovere francese, lampade da scrivania italiane della metà del secolo, tessuti di lino belga e oggetti in ottone scultoreo di Carl Aubock. Faccio acquisti praticamente ogni giorno della mia vita. Quando non visito i mercatini delle pulci, faccio acquisti online su 1stdibs. Una delle cose più divertenti e soddisfacenti della progettazione della mia casa è stata l’opportunità di incorporare così tanti pezzi belli che ho raccolto nel corso degli anni», continua il designer la cui passione per l’antiquariato è visibile non solo negli arredi ma anche nelle superfici. Per le pareti Scotti ha usato la vernice a base di calce per dare loro una consistenza gessosa – «come se fosse legno», dice, poiché i pigmenti naturali della vernice producono sottili sfumature di colore e una finitura striata, donando loro una patina antica.

Ph Shade Degges

«Mentre adoro acquistare mobili vintage, mi piace anche progettare pezzi su misura: divani in cashmere, specchi in acciaio, tavolini in cemento, scaffalature di vino di quercia recuperata. Qui dentro posso giocare con le idee, è come un laboratorio per sperimentare nuovi progetti e pensare fuori dagli schemi» – conclude Dan Scotti.