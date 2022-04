“Il faut penser aux victimes” : Christian Clavier s’exprime pour la première fois sur l’affaire Ary Abittan

Depuis deux jours, Christian Clavier est à l’affiche du film Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu, le troisième volet de la saga créée par Philippe de Chauveron. Cette œuvre était très attendue mais elle fait beaucoup parler d’elle, notamment à cause de la présence d’Ary Abittan. Touché par une plainte pour viol, le comédien n’a pas été remplacé puisque le tournage du film s’est déroulé avant qu’il ne soit mis en examen. Il a été écarté de la promotion mais est toutefois resté à l’affiche. Dans les colonnes de Ciné Télé Revue ce vendredi 8 avril, Christian Clavier a pris la parole pour la première fois. “Il faut penser aux victimes et respecter la présomption d’innocence, c’est fondamental“, a-t-il d’abord assuré. Par la suite, il a évoqué une citation de Claude Lelouch : “Comme il a dit, on se pliera à la décision de la justice”, a-t-il poursuivi avant d’ajouter : “Après, l’intimité des gens, on ne la connaît pas“. Un avis qu’il a donné en toute transparence.

Le 31 octobre 2021, Ary Abittan a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire parisienne. La veille, une jeune femme de 23 ans a porté plainte contre lui pour viol pour des faits qui se seraient déroulés dans la nuit du 30 au 31 octobre. Depuis, cette histoire fait beaucoup parler d’elle notamment puisque la présence de l’acteur dans le film dérange. En janvier dernier, c’est Claude Lelouch, le réalisateur, qui avait expliqué pourquoi il ne souhaitait pas couper Ary Abittan du montage. “Je voudrais croire que c’est une histoire qui a mal tourné, mais je me rangerai à la décision de justice“, avait-il d’abord indiqué avant d’ajouter : “Elle dira la vérité”. Selon ses propos, la justice est une “valeur fondamentale de notre démocratie. Il faut juste lui donner les moyens, le temps“. Ainsi, Claude Lelouch avait assuré vouloir laisser le bénéfice du doute à l’acteur. “Mais je ne peux ni ne veux juger sans preuve. Donc je laisse faire la justice”, avait-il conclu. Voilà qui a le mérite d’être clair.

Ary Abittan : a-t-il évoqué les accusations dont il fait l’objet ?

Deux jours après la plainte déposée par la victime présumée, le Point a évoqué la réaction d’Ary Abittan. L’humoriste avait d’abord nié les faits et, lorsqu’il a été placé en garde à vue, il aurait affirmé ne pas connaître les raisons de celle-ci. Le média avait ajouté que, lorsqu’il a été informé que la jeune femme s’est rendue dans un comissariat pour porter plainte pour viol suite à leur relation sexuelle, il serait “tombé des nues“. En effet, Ary Abittan avait indiqué que tous deux auraient “seulement pris une douche ensemble et que la plaignante avait quitté l’appartement alors que lui aurait rejoint des amis à une soirée“, pouvait-on ensuite lire. Des accusations qu’il aurait immédiatement niées. L’acteur reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.

