il-festival-degli-osti-e-dei-cuochi-arriva-nel-viterbese,-sei-appuntamenti-di-eccellenze-culinarie

L’evento di Slow Food in diversi locali e località per mettere al centro le eccellenze agroalimentari del territorio e noti chef

ROMA – Iniziato il 9 Marzo il Festival degli osti e dei Cuochi voluto da Slow Food Lazio, in diversi locali della regione. Evento ben accolto dalla condotta di Slow Food Viterbo e Tuscia, tanto da vedere coinvolte sei diverse realtà in sei località differenti. Territorio e produzioni locali saranno al centro delle cene e pranzi proposti. Eccellenze agroalimentari presentate attraverso ricette rivisitate e alcune addirittura riscoperte da grandi chef locali. Sarà, non solo per i soci, un bel momento conviviale, di condivisione e di scoperta.

“Come condotta ci saremo, ad accogliervi, per dialogare con gli chef, gli osti e alcuni dei nostri cuochi dell’alleanza, pronti a raccontarsi e soprattutto a raccontare i piatti pensati e proposti per voi, pubblico attento. Vi aspettiamo numerosi“, dichiarano dalla condotta Slow food Viterbo e Tuscia.

Gli appuntamenti (da prenotare) nel viterbese:

14 MARZO a cena LA PIAZZETTA CALCATA – Via S. Giovanni, 47

Cuoco dell’alleanza GIANLUCA APHEL 0761 588078 – 3356682776. Menu di 45 euro (40 per soci) . MENU VEGETARIANO 40 euro (35 soci slow food)

18 MARZO cena 19 MARZO pranzo PODERE LA BRANDA – VETRALLA – Strada Forocassio, 13 0761 477174 – 3282358112. Euro 45,00 compresi vini (soci slow food Euro 40,00)

22 MARZO ore 20.00 O’SARRACINO – VITERBO – via Cavour 39 Menù 45 euro compreso vini (40 per soci slow food).Cuoco dell’alleanza: MARIO DI DATO. Prenotazioni 3335668100

23 MARZO CENA ore 20.00 – IL CASALETTO – GROTTE SANTO STEFANO – Strada Grottana, 9 – Menù 45 EURO con vini in abbinamento (40 soci slow food). Cuoco dell’alleanza MARCO CECCOBELLI). cell.0761367077 – info@ilcasaletto.it

24 MARZO CENA ore 20,00 IL CALICE E LA STELLA- CANEPINA – Piazza Garibaldi 9

Cuoco dell’alleanza FELICE ARLETTI.Menu 50 euro compreso vini (45 euro soci slow food)

328 902 4761 – info@ilcalicelastella.it

25 MARZO CENA ore 20,00 SALVO CRAVERO RISTORANTE -BASSANO IN TEVERINA – Via di Pantanetta s.n.c .Menù 60 euro (70 con vini).sconto 5 euro soci slow food. Gradita prenotazione: 340.6019383

Per conoscere tutte la tappe del Lazio

https://www.slowfood.it/lazio/festival-dei-cuochi-e-degli-osti-slow-food-del-lazio/

Per restare informati sulle cene e i pranzi

https://www.facebook.com/slowfoodviterboetuscia?locale=it_IT

Vito Califano