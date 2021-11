il-fidanzato-di-arisa-annulla-il-loro-matrimonio:-“sono-deluso-e-arrabbiato”

Il fidanzato di Arisa, Andrea De Carlo, annulla il matrimonio in programma per Settembre con la cantante Arisa dopo l’intervista a Domenica In da Mara Venier. Una rottura drastica e drammatica per Arisa, ma pare che la colpa sia proprio della cantante dalla voce d’angelo.

Arisa lasciata dal fidanzato Andrea dopo un’intervista

La notizia della rottura e dell’annullamento del matrimonio tra Arisa e Andrea, fidanzato e manager della stessa cantante, è divulgata dopo un’intervista di Andrea sul settimanale Oggi. “Il matrimonio con Arisa è annullato. Non mi sento riconosciuto, mi sono ripreso l’anello”. Parole dure e tristi del fidanzato Andrea De Carlo.

“Tra me e Arisa è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato”. Il manager e autore televisivo rompe il silenzio sulla loro relazione sottolineando proprio come la rottura sia arrivata dopo l’intervista che Arisa ha svolto la scorsa domenica da Mara Venier nel corso della trasmissione Domenica In.

“Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato”. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato. È rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura”.

Dopo queste parole e quanto successo con Arisa, Andrea De Carlo chiarisce la sua posizione in merito la relazione, che appare chiaramente netta: “Per me è finita, non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”.

