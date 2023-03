il-fido-“agevolato”-di-banca-intesa-sanpaolo-per-aboubakar-soumahoro,-ex-deputato-di-sinistra-italiana-verdi .-tutto-in-regola-?

Il programma Striscia la Notizia (Canale5) e l’inviato barese Pinuccio continuano a tenere i riflettori accesi su Aboubakar Soumahoro, deputato eletto nelle liste di Sinistra Italiana-Verdi (da cui è uscito) con moglie e suocera indagate per truffa, maltrattamenti e malversazione nella gestione di alcune cooperative sociali. Il tg satirico di Canale 5 ha più volte affrontato in particolare la questione del mutuo di 270.000 euro per l’acquisto di un villino alle porte di Roma.

copia-di-mutuo-BLIND



Come ha potuto fare l’ex sindacalista con un reddito lordo di circa 9.000 euro nel 2022 e di 24.000 euro nel 2021, a poter versare un anticipo di 90.000 euro sul totale di 360.000 euro , che è stato il costo del villino, ed e ottenere in prestito l’alta cifra residua cioè 270.000 euro ?

Pinuccio si è tolto il dubbio ed inviando un attore ha provato a chiedere (vedi QUI) un prestito di pari importo a parità di condizioni nella stessa filiale della banca Intesa Sanpaolo , cioè la Filiale Roma, in piazza dell’Alberone n. 42, dove Aboubakar Soumahoro ha il suo conto corrente . Ma l’attore di Striscia è uscito a mani vuote senza ottenere alcun mutuo.

Legittimo chiedersi come fa Pinuccio, come mai a Soumahoro, che non era ancora deputato, sia stato concesso questo mutuo ? L’inviato di Striscia ha un dubbio e lo esterna: “La banca erogatrice del mutuo è la stessa dove arrivavano i soldi delle controverse raccolte fondi, ovvero quelli che anziché andare alla Lega Braccianti finivano direttamente sul conto corrente personale di Aboubakar Soumahoro”. Solo una curiosa “coincidenza”.

Domande che Marco Damilano e Diego Bianchi , noto anche con lo pseudonimo di Zoro il conduttore di “Propaganda Live” (La7) si guardano bene dal fare al loro “amico” che hanno ripetutamente sponsorizzato. nei loro articoli e programmi tv Aboubakar Soumahoro. Tutti in silenzio: vergogna o complicità mediatica ?

Vittorio Rienzo