Il Final Ward è il cocktail da bere per la finale degli Europei 2021

Il cocktail Final Ward è perfetto per la finale degli Europei 2021 che vedrà gli Azzurri sfidare gli inglesi. Scorrete la nostra news, prima che la partita abbia inizio: la ricetta del twist più celebre sul Last Word sarà la miscela con cui tifare Italia davanti allo schermo.

La ricetta del cocktail della finale, il Final Ward

Vi diamo la ricetta del Final Ward per sfatare il cliché secondo cui, davanti a una partita di calcio, si debba per forza bere una birra fresca. E anche perché, questo famoso twist sul cocktail Last Word, ha insito già nel nome una parola importante, anzi la parola chiave: finale.

L’attesa della finale degli Europei 2021 tra Italia e Inghilterra dura giusto il tempo che ci metterete a seguire la ricetta per preparare, alla perfezione, il cocktail Final Ward da sorseggiare tifando, chiaramente Italia.

La finale si disputerà alla Wembley Arena e, probabilmente, di birre in lattina ne vedrete molte, tra i tifosi sugli spalti. Mentre voi e i vostri amici vi gusterete il cocktail Final Ward senza il timore che qualcuno possa prendervelo a gomitate.

La scelta del Final Ward

Abbiamo scelto questo drink proprio per la solennità del suo nome: si tratta di un cocktail decisivo, che va dritto al punto proprio come, ci auguriamo, farà anche la nostra Italia.

Proprio come succede a una squadra di calcio che, a un certo punto della partita, cambia i giocatori, allo stesso modo il cocktail Final Ward mette in panchina quelli che sono gli ingredienti distintivi del Last Word, a cui s’ispira.

Se quest’ultimo si prepara con gin e lime, il cocktail Final Ward fa entrare in gioco –per non dire in campo- il whiskey (rye whiskey) e il limone. Il risultato è questo: il twist più famoso sul Last Word, un drink diffuso soprattutto nel periodo del Proibizionismo.

Chi ha inventato il cocktail?

Non si hanno aneddoti corposi circa la storia del drink, ma quel che è certo è che la miscela sia stata messa a punto nel 2007 da un importante bartender: Phil Ward –che, tra l’altro, firma in calce il drink.

Si tratta di un bartender davvero rivoluzionario, soprattutto per quanto riguarda l’impiego di due distillati importanti come il mezcal e il tequila. Comunque, ha realizzato il primo cocktail Final Ward in America, precisamente a New York, presso il cocktail bar Death & Co che –appunto- ricrea, al suo interno, atmosfere proibizioniste.

Le note caratteristiche del drink

Il cocktail Final Ward si dimostra, al palato, tutt’altro che gentile. Si tratta di una miscela decisa sin dal primo assaggio.

Il gusto è secco, nonostante la nota dolce del liquore al maraschino che è ad ogni modo percepibile. L’eleganza del drink è data soprattutto dal fatto che esso sia servito all’interno della sofisticata e iconica coppetta Martini.

La miscela è gialla, certo, sarebbe stato meglio averla azzurra in occasione della finale tra Italia e Inghilterra, ma ci auguriamo sia di buon auspicio lo stesso.

Come si prepara il cocktail Final Ward?

Con, possiamo dire, un colpo secco: di shaker. Procuratevene uno e scaldatevi per la finale Italia-Inghilterra. Qui, intanto, c’è la ricetta.

Ingredienti

Rye whiskey 22,5 ml

Liquore alle erbe francese 22,5 ml

Liquore al maraschino 22,5 ml

Succo fresco di limone 22,5 ml

Preparazione

Versare gli ingredienti in uno shaker già ben colmo di ghiaccio e agitare vigorosamente. Filtrare la miscela in una coppetta Martini precedentemente raffreddata.

Garnish

Guarnire il cocktail Final Ward con una zest di limone.

In alto il giallo, ma forza Azzurri!