il-foglio:-champagne-a-chi-trova-gli-articoli-scritti-con-intelligenza-artificiale

A partire dalla seconda settimana di marzo, Il Foglio, per un mese, nasconderà ogni giorno un testo scritto dall’intelligenza artificiale (IA) tra le sue pagine. I lettori che riusciranno a individuare tutti gli articoli scritti con questa tecnologia saranno premiati, ogni settimana, con un abbonamento in regalo e una bottiglia di champagne: ogni fine settimana verranno estratti due vincitori.

“L’obiettivo di questa iniziativa – ha scritto il 7 marzo il quotidiano diretto da Claudio Cerasa- è quello di sensibilizzare i lettori sulle nuove tecnologie e sull’importanza di mantenere un equilibrio tra l’uomo e la macchina nella scrittura delle notizie. L’IA sta diventando sempre più avanzata e capace di generare contenuti di alta qualità, ma ci sono ancora sfide da superare nel garantire l’accuratezza e la veridicità delle informazioni”.

associated press e reuters

I lettori dovranno cercare tra le pagine del giornale, individuare gli articoli scritti dall’IA e segnalare la loro posizione al giornale. Alcuni grandi media, tra cui Associated Press e Reuters, utilizzano già l’IA per generare notizie finanziarie e sportive.

“L’idea di nascondere gli articoli scritti dall’IA può essere un modo originale per coinvolgere i lettori e stimolarli a riflettere sulla relazione tra uomo e macchina nella produzione di contenuti. Alcuni potrebbero essere scettici sull’idea di affidarsi all’IA per scrivere notizie, ma questa iniziativa può essere un modo per esplorare le potenzialità della tecnologia, incoraggiando la discussione su come le nuove tecnologie stiano trasformando il mondo del giornalismo”.

Il Foglio afferma di lanciare questa campagna forte di una consapevolezza: l’unicità delle sue idee, l’impossibilità da parte dell’intelligenza artificiale di poter essere realmente competitiva quando al centro del lavoro giornalistico vi è la creatività, la fantasia, la qualità. Il direttore Cerasa ha detto che “l’idea di nascondere gli articoli scritti dall’IA è una dimostrazione di come la creatività umana rimanga ancora insostituibile nella scrittura di notizie. L’intelligenza artificiale può essere un utile strumento per supportare il lavoro dei giornalisti, ma non può sostituirli nella capacità di generare idee originali e di creare contenuti di alta qualità”.

avvertimento finale

E ancora: “In un’epoca in cui le nuove tecnologie stanno cambiando il modo in cui produciamo e consumiamo le notizie, la campagna del Foglio può essere una riflessione sulla natura del lavoro giornalistico. Mentre l’IA può essere in grado di generare contenuti standardizzati e ripetitivi, il valore aggiunto dei giornalisti risiede nella loro capacità di offrire un’analisi approfondita e una prospettiva unica sui fatti. La tecnologia può essere un utile strumento per aumentare l’efficienza e la produttività nel lavoro giornalistico, ma il valore aggiunto dei giornalisti rimane nella loro capacità di analizzare, interpretare e comunicare le notizie in modo creativo e originale”.

L’email a cui inviare le segnalazioni è: intelligenza@ilfoglio.it.

Alla fine dell’annuncio sull’apertura della caccia agli articoli scritti dalle macchine, Il Foglio avverte: “Ah, questo articolo è stato generato con Intelligenza artificiale (ChatGPT)”.

(nela foto, Claudio Cerasa)

Mata