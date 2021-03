Il folle gesto costringe l’atterraggio d’emergenza: passeggero scatena il caos – VIDEO

Atterraggio d’emergenza per un aereo, il video sulla rete diventa virale: i momenti concitati del caos scatenato da un passeggero

Momenti di grande paura a bordo di un aereo della Air France, qualche giorno fa. Un volo che doveva essere tranquillo ma è diventato improvvisamente molto movimentato, tanto da costringere l’equipaggio a richiedere un atterraggio di emergenza. Il volo era partito dall’aeroporto di Parigi ed era diretto a Nuova Delhi, capitale dell’India. Il comportamento di un passeggero, però, ha complicato la traversata, facendo sì che venisse richiesto l’atterraggio in Bulgaria, sulla pista dell’aeroporto di Sofia. La stampa bulgara, citata dall’agenzia di stampa internazionale Reuters, ha riferito che il passeggero in esame aveva iniziato ad adottare degli atteggiamenti violenti.

Paura a bordo, atterraggio d’emergenza: le immagini dell’aggressione in un video

⚠️PROFANITY ALERT: A Modi Bhakt onboard Air France flight from Paris to New Delhi abused Punjabis, attacked the flight attendant and fellow Indians. The flight made an emergency landing in Bulgaria & he was taken off the aircraft. Such a shame. Congratulations @narendramodi! pic.twitter.com/b5Y6aaWhJ9 — Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) March 7, 2021

Il tutto, documentato anche da questo video su Twitter di Gaurav Pandhi, membro del Congresso nazionale indiano. Si vede l’uomo alzarsi in piedi durante il volo e assumere un atteggiamento inappropriato, agitando le braccia e urlando. Da lì, si arriva alla discussione con altri passeggeri. Un assistente di volo cerca di intervenire per calmare l’uomo, di nazionalità indiana, le cui generalità non sono state rese note. Per tutta risposta, parte un aggressione a diversi membri dell’equipaggio. Non solo, si è anche diretto verso la cabina del comandante picchiando violentemente sulla porta, stando a quanto poi successivamente riportato da Ivailo Angelov, funzionario dell’Agenzia investigativa nazionale bulgara. Le immagini resistuiscono bene il senso di concitazione avvertito in quei momenti e la preoccupazione di tutti i passeggeri.

Una volta effettuata la procedura d’atterraggio a Sofia, per fortuna senza conseguenze di rilievo, il passeggero è stato consegnato alle autorità aeroportuali del posto e lasciato a terra, per aver messo in pericolo la sicurezza del volo, dell’equipaggio dell’aereo e di tutti i passeggeri. Le accuse a suo carico sono molto gravi e se dovessero venire confermate, l’uomo rischierebbe una condanna fino a 10 anni di reclusione in carcere.

