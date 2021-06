il-fornello-portatile-col-sensore-di-temperatura-per-non-sbagliare-le-ricette

Regolando la potenza per mantenere la temperatura indicata per la cottura desiderata, Njori Tempo è una soluzione facile per preparare ogni tipo di pietanza

Per cucinare bene serve poter controllare la cottura dall’inizio alla fine. A questo serve Njori Tempo, un fornello smart semplice da utilizzare e in grado di monitorare in ogni istante la temperatura dei cibi in cottura (nelle diverse modalità disponibili), così da portare in tavola piatti difficilmente criticabili (a patto di non esagerare con gli abbinamenti!).

Tutto passa dal sensore di temperatura che consente di verificare il livello della padella mentre si cucina, così da regolare la potenza per conservare la temperatura più indicata per la cottura. Un sistema efficace anche quando si aggiungono in padella ingredienti e alimenti freddi, anche perché sfrutta la sonda che si fissa all’interno dell’utensile e corregge in automatico la temperatura, agevolando la cottura di qualsiasi pietanza. Portatile e con bilancia integrata, non ingombrante e dall’avvio rapido, Njori Tempo si può prenotare qui al costo di circa 390 euro (spese incluse), con spedizioni programmate per il febbraio del prossimo anno.