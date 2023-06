Il frutto asiatico amato da oltre 1 miliardo di persone con infiniti valori nutrizionali.

Gusto

I durian Monthong sono frutti grandi, in media da 3 a 5 chilogrammi, e generalmente hanno una forma da ovale a cilindrica, affusolata, a volte si trovano con protuberanze irregolari, che creano un aspetto simile a un cuore. La superficie del frutto è ricoperta da punte triangolari appuntite e fitte e il colore varia dal verde pallido, al marrone chiaro, al marrone dorato. Sotto la superficie spinosa, c’è un interno bianco e spugnoso con più camere che racchiudono lobi di carne. Ogni lobo della carne ha una superficie semidura, che rivela un interno denso, cremoso e burroso con semi piccoli e duri. I durian Monthong hanno un aroma delicato rispetto ad altre varietà di durian e un aroma ricco, dolce, caldo e complesso descritto come una miscela di note di vaniglia, caramello, pepe e zolfo.

Le stagioni

I durian Monthong sono disponibili durante la stagione calda della Thailandia, con un picco di raccolta tra aprile e agosto.

Fatti attuali

I durian Monthong, botanicamente classificati come Durio zibethinus, sono una grande varietà thailandese appartenente alla famiglia delle Malvaceae. La Thailandia è uno dei principali produttori ed esportatori di durian e nel paese sono presenti oltre 234 cultivar, con solo poche varietà coltivate per uso commerciale. I durian Monthong rappresentano oltre la metà della produzione totale di durian in Thailandia e sono anche la cultivar più esportata in quanto il frutto può essere conservato per circa venti giorni senza deteriorarsi. Il nome Monthong si traduce dal tailandese per significare “cuscino d’oro”, un riflesso della polpa spessa e morbida della varietà, e quando è di stagione, la cultivar si trova ampiamente attraverso venditori ambulanti, mercati locali e camion che attraversano i quartieri vendendo i frutti sui megafoni . I durian tailandesi vengono tradizionalmente raccolti prima che siano completamente maturi, un processo che si ritiene prolunghi la durata di conservazione del frutto, e questo metodo sviluppa anche una consistenza soda ma morbida all’interno del frutto con un sapore delicato e dolce. Al giorno d’oggi, c’è un’intensa concorrenza tra Thailandia e Malesia per la produzione di durian, e il Monthong durian è la varietà caratteristica commercializzata ed esportata dalla Thailandia nei mercati vicini.

Valore nutrizionale

I durian Monthong sono un’ottima fonte di vitamina C, un antiossidante che rafforza il sistema immunitario, aumenta la produzione di collagene e riduce l’infiammazione. I frutti sono anche una buona fonte di potassio per bilanciare i livelli di liquidi all’interno del corpo, magnesio per regolare la pressione sanguigna, fibre per stimolare il tratto digestivo, manganese per aiutare la digestione delle proteine e contengono quantità inferiori di fosforo, ferro, rame e zinco. .

Applicazioni

I durian Monthong possono essere utilizzati a più stadi di maturità per preparazioni sia crude che cotte, comprese la frittura e la bollitura. Quando è giovane, la carne ha una consistenza densa e soda e viene principalmente affettata e fritta come patatine, tritata e mescolata al curry, o tagliata sottilmente e mescolata in insalate fresche. In Thailandia, i durian Monthong sono incorporati nel curry massaman per aggiungere sapori ricchi e umami, e talvolta sono anche preparati come som tom, un’insalata di contorno cruda e croccante a base di aromi, salsa di pesce e frutta acerba. Man mano che i durian di Monthong maturano, la polpa viene consumata principalmente liscia, fuori mano, frullata in condimenti per insalata o miscelata in paste e utilizzata come condimento in gelati, involtini di frutta e pasticcini. La polpa può anche essere mescolata con riso appiccicoso, mescolata al caffè o cotta con lo sciroppo per creare un dolce dessert. I durian di Monthong si abbinano bene a frutti tropicali, tra cui mangostano, rambutan, frutti di serpente, mango e cocco, aromi come aglio, scalogno, citronella e galanga, cioccolato, vaniglia ed erbe aromatiche come coriandolo, cumino, menta e polvere di curry . I durian Monthong interi e non tagliati si conservano per un paio di giorni a temperatura ambiente, ma il periodo di tempo dipenderà in modo significativo dalla maturità del frutto al momento della raccolta. Una volta maturi, i frutti dovrebbero essere consumati immediatamente per il miglior sapore e consistenza. Le sezioni della carne possono essere conservate in un contenitore ermetico per 2-5 giorni. I durian Monthong possono anche essere congelati ed esportati nei mercati di tutto il mondo.

Etnico

I durian Monthong sono una delle principali varietà di durian presenti al Chanthaburi Fruit Festival nella provincia di Chanthaburi nel sud-est della Thailandia. Chanthaburi è conosciuta come la “ciotola di frutta tropicale della Thailandia” e il festival annuale di dieci giorni a maggio si concentra sulle colture locali coltivate nella regione, incluso il durian. Durante il festival, i durian Monthong vengono esposti in grandi pile sui tavoli, venduti interi o preaffettati, e per un breve periodo della giornata vengono anche degustati gratuitamente, consentendo ai visitatori di assaggiare le diverse varietà. I durian vengono venduti anche in preparazioni cotte durante il festival, tra cui patatine fritte, curry, caramelle, bevande e dessert. Oltre al durian, il festival della frutta è noto a livello nazionale per i suoi mobili in legno fatti a mano, i prodotti fatti a mano e altri frutti tropicali locali come il mangostano e il frutto del serpente. Questi frutti locali sono combinati con i durian

