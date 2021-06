il-fungo-smart-per-ascoltare-il-suono-degli-animali-nelle-vicinanze

Terra è un ricevitore auto e radio da fissare al suolo o sul tetto per identificare uccelli e animali selvatici tramite il riconoscimento dei versi

Un fungo per immergersi nella natura e catturare i suoni di uccelli e animali selvatici nei dintorni di casa o negli altri ambienti in cui fissare Terra, un piccolo dispositivo che integra ricevitori audio e radio resistenti alle intemperie che nasce per essere installato in giardino, terrazza o tetto. Con la tecnologia sound ID in grado di ascoltare e riconoscere il tipo di animali dai rispettivi versi, i ricevitori forniscono anche informazioni sugli stessi. Per ampliare il raggio d’azione, inoltre, è possibile ascoltare pure i suoni provenienti da vari luoghi nel mondo, dalla giungla ai corsi d’acqua africani e cascate alle Hawaii.

L’ambizione del team che ha ideato e sviluppato Terra è connettere le persone con la natura, agevolando la preservazione della fauna selvatica a livello globale, ma anche insegnare a identificare gli uccelli e condividere le conoscenze con amici, famigliari e bambini. Per questo i dati sui suoni raccolti sono trasferiti in un server specifico che permetterà di tracciare la migrazione, la popolazione e i cambiamenti del canto animale. Detto che sono disponibili sensori opzionali per rilevare movimento, inondazioni e umidità del suolo, gli appassionati devono scommettere su Terra, perché servono circa 140 euro per prenotare il kit con dispositivo e il supporto per montaggio a parete/suolo/terra, ma anche pazientare fino al giugno del 2022 per ricevere il tutto a domicilio.