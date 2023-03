Il fungo spugnole: perché i buongustai li pagano 500 dollari al chilo? B2Btruffle

I raccoglitori che li raccolgono e i benefici per la salute derivanti dal mangiarli

I funghi spugnole non possono essere coltivati e ogni anno i raccoglitori in Europa, Nord America, Cina e India setacciano le foreste per i pregiati funghi

Conosciuti per il loro sapore carnoso e la loro versatilità, possono essere utilizzati sia in piatti asiatici che europei e sono un’ottima fonte di antiossidanti

La spugnola è uno dei funghi più pregiati al mondo e viene raccolta in Europa, Nord America, Cina e India. Non solo ha un buon sapore, ma ha anche molti benefici per la salute.

Vale quasi il suo peso in oro, ha fan club dedicati ad esso ed è ricercato dai migliori chef.

La spugnola – un fungo sfuggente, spugnoso, a nido d’ape che cresce spontaneamente nelle foreste – è una prelibatezza pregiata raccolta in Europa, Nord America e Asia.

Nonostante il suo aspetto poco attraente, caratterizzato da un esterno raggrinzito, bucato e dai colori fangosi, gli intenditori ne adorano il sapore umami, l’aroma muschiato e il gusto carnoso, e le spugnole vengono vendute a più di 500 dollari al chilogrammo.

Alla loro mistica si aggiunge il fatto che le spugnole sono impossibili da coltivare commercialmente; possono solo essere foraggiati.

Un piatto di spugnole inveltino servito al Taj Mahal Hotel, l’esclusivo club di Nuova Delhi, The Chambers. Foto: “Taj Mahal Hotel”.

Inoltre, i funghi non si trovano sempre nello stesso posto di stagione in stagione, confondendo i raccoglitori.

In India, dove crescono sulle pendici dell’Himalaya, le spugnole sono conosciute come gucchis (i cinesi le chiamano yang du jun, che significa funghi dello stomaco di agnello). “I gucchi crescono in grappoli su tronchi di legno in decomposizione, foglie o terreno di humus dove il livello di umidità è ideale per la crescita di tali funghi. I mietitori iniziano alle prime luci dell’alba e spesso trascorrono un’intera giornata vagando su terreni difficili, a volte scavando nella neve fitta solo per trovare solo poche spugnole”, afferma Rakesh Handa, un imprenditore fortunato perché le spugnole crescono nelle foreste ai margini del suo meleti nello stato indiano dell’Himachal Pradesh.

In India, le spugnole crescono in soli due mesi all’anno: marzo e aprile, subito dopo che la neve si è sciolta. Collezionarli è un lavoro massacrante: spesso sono nascosti sotto l’erba e mimetizzati dal loro colore brunastro e dalle cime increspate.

“Richiedono una vista acuta per essere individuati”, afferma Handa. “Questo è il motivo per cui sono soprattutto i bambini, alcuni di appena sei anni, a cacciarli”.

La raccolta di Gucchi è spesso un’attività comunitaria nelle colline dell’India. Mentre donne e bambini foraggiano lungo i margini della foresta, gli uomini si addentrano nel bosco. Un trekking da cinque a sei ore può produrre solo da 20 a 30 grammi (da 0,65 a 1 oz) di spugnole, e talvolta nessuna. Una volta raccolte, le spugnole vengono portate a casa, infilate in ghirlande e appese a un chiodo ad asciugare in cucina o stese ad asciugare al sole. In pochi giorni sono pronti per essere venduti a negozianti o agenti locali.

Rakesh Handa mostra le spugnole che ha trovato nelle foreste vicino ai suoi meleti nell’Himachal Pradesh in India. Foto: Rakesh Handa

Sebbene le spugnole possano vendere al dettaglio da 500 a 600 dollari al chilo, i mietitori ottengono solo una frazione del profitto. La maggior parte va agli intermediari a causa delle dinamiche distorte del commercio delle spugnole.

Mata