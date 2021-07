Il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt) 

Verona, 25 giugno 2021. Si terrà venerdì 25 giugno p.v. nel cuore di Verona presso lo storico Palazzo della Gran Guardia, che si affaccia su una delle piazze più belle e suggestive al mondo, illa Graduation Ceremony Day per i corsi professional (2018/20 e 2019/2021) e advanced (2019/2020) di Moodart Fashion School.

La cerimonia, organizzata in sicurezza da Fondazione San Nicolò per Moodart Fashion School– l’ente no profit con focus nella gestione della formazione di cui fa parte anche la nota boutique school – e patrocinato dal Comune di Verona ha, tra gli altri, lo scopo di coinvolgere la città stessa, la sua eleganza e la sua forza, in un momento di gioia e celebrazione dedicato alle generazioni future che saranno il motore della ripresa.

Un traguardo importante per gli oltre 200 ….studenti che con entusiasmo e soddisfazione chiudono un percorso accademico particolarmente impegnativo. Tra i diplomandi saranno presenti anche quelli che hanno terminato gli studi a giugno 2020 a cui sarà dedicato un momento ad hoc.

Da sempre Moodart si prende cura di tutti i suoi studenti e fa sì che la persona sia al centro di ogni percorso di formazione, dice Elisa Sorrentino founder e Direttore di Moodartella scuola. Desideravamo fortemente poter celebrare la loro resilienza e per questo abbiamo pensato ad una cerimonia che in qualche modo potesse coinvolgere l’intera Verona. Questo scambio tra la scuola e la città per noi è centrale. Già con il progetto ROOM, uno spazio polifunzionale e interattivo nel cuore del centro storico che sarà inaugurato a breve, avevamo esplicitato questo nostro desiderio di apertura. La nostra creatività sarà sempre più a servizio delle aziende, anche del territorio, in un’ottica di reciproco e proficuo scambio.

L’evento si svolgerà dalle 135.300 alle 19.30e….. presso l’Auditorium dove agli studenti, suddivisi in tre turni, sarà consegnato il diploma da ciascun leading teacher, alla presenza delle famiglie, dei docenti che li hanno accompagnati e sostenuti in questo percorso e di alcuni professionisti del settore. Seguirà un cocktail partypiccolo rifresco presso la sala della Bouvette.

Guest speaking, ……., mentor d’eccezione che non mancheranno di incoraggiare gli studenti ad affrontare al meglio il mondo della moda e del design, due ambiti tanto affascinanti quanto sfidanti.

Moodart è la prima scuola di moda specializzata nel settore della comunicazione moda, immagine coordinata ed eventi, dove pratica e teoria vanno di pari passo. L’istituto di alta formazione è stato fondato nel 2011 a Verona – inizialmente da due socie partner e viene attualmente portato avanti da Elisa Sorrentino – , nel cuore di una delle regioni dove il comparto moda è tra le colonne portanti dell’economia manifatturiera.

Moodart offre da sempre, grazie alla formazione di classi piccole e a corsi fortemente specializzati, una preparazione tailor made, da International boutique school e garantisce l’occupazione dell’81% dei propri studenti.

“Studia, impara, sperimenta, viaggia e, infine, lavora”, questo è il motto che riassume la filosofia dell’istituto. Scegliere di frequentare un corso Moodart significa anteporre la pratica alla teoria e scegliere di formarsi, studiare, acquisire know how tecnico, conoscenze teoriche e sperimentarsi anche sul piano internazionale grazie ai workshop che tradizionalmente vendono organizzati a Parigi, Londra, Lisbona, New York e San Francisco.

Un team di docenti di altissimo livello si alternano in cattedra ed il programma didattico prevede lezioni interattive, visite alle aziende, oltre ad incontri con professioni del settore e mentor, pronti a condividere le loro esperienze di successo e a contribuire ai progetti proposti agli studenti.

L’offerta formativa per l’anno 2021/22 comprenderà tra i corsi post diploma: Visual Merchandising&Store Design, Fashion Styling&Editor, Fashion Photography&Creative Content Creator e Fashion Communication, Brand &Events. Mentre l’offerta dei corsi master include: Visual Merchandising&Retail Experience, Fashion Styling&Art Direction, Fashion Communication&Events, Fashion Marketing&Communication, Fashion Photography&Video e Fashion Make Up.