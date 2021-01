il-futuro-di-una-mamma-per-amica-9-su-netflix

Una Mamma Per Amica 9 Netflix si farà?

Una Mamma Per Amica 9 Netflix: è in cantiere il ritorno a Stars Hollow?

Questa è la domanda che ci poniamo dopo la conclusione di Una mamma per amica: di nuovo insieme in onda in chiaro su La 5 domenica 10 gennaio dalle ore 21:10.

In realtà sono trascorsi quasi quattro anni dall’esordio del revival in quattro capitoli che ha debuttato il 25 novembre 2016. Nell’arco delle stagioni di un anno, il pubblico ha ritrovato Lorelai (Lauren Graham), Rory (Alexis Bledel) ed Emily (Kelly Bishop).

continua a leggere dopo la pubblicità

Ciascuna delle tre ragazze Gilmore ha affrontato un percorso di crescita personale. Lorelai è finalmente convolata a nozze con Luke (Scott Patterson), Rory ha detto addio per sempre a Logan (Matt Czuchry) salvo poi scoprirsi incinta: chi è il padre? Quanto ad Emily, dopo aver affrontato il lutto di Richard (Edward Hermann, scomparso nel 2014), la nonna Gilmore si è reinventata una vita a Nantucket dove lavora come guida al museo locale sulle baleniere.

Nonostante le proteste dei fan per le famigerate quattro parole che dovevano chiudere la serie («Mamma?» «Sì?» «Sono incinta»), il revival di Una Mamma Per Amica si è rivelato un grande successo per Netflix, che pochi mesi dopo ha confermato l’interesse a proseguire le vicende delle Gilmore con un altro revival.

Nel frattempo, i creatori della serie Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino abbiano firmato un accordo pluriennale esclusivo con Amazon Studios a seguito del clamoroso successo della loro serie The Marvelous Mrs. Maisel per Prime Video. Nel patto con Amazon, i coniugi Palladino hanno richiesto e ottenuto una clausola che consentisse loro di tornare a lavorare per Netflix su di un secondo revival di Una Mamma Per Amica qualora il progetto decollasse.

Dal canto loro Amy e Dan Palladino hanno ribadito in più occasioni che non è una questione di “se” bensì di “quando” si farà ritorno a Stars Hollow. “La cosa meravigliosa delle famiglie è che ci saranno sempre delle storie da raccontare” ha raccontato Sherman-Palladino nel corso di un panel virtuale tenutosi all’interno del Woodstock Film Festival. Secondo l’autrice, “Non ci sarà mai la parola ‘fine’ tra Lorelai ed Emily, e più Rory matura, più prenderà la propria strada – sembra che avrà un bambino – e questo la potrebbe mettere in contrasto con Lorelai”.

continua a leggere dopo la pubblicità

Ad ostacolare altri nuovi episodi di Una Mamma Per Amica 9, insomma, non è di certo la mancanza di storie e di opportunità per raccontare i conflitti tra queste tre generazioni di donne. Nella stessa cornice, il marito Daniel Palladino ha affermato che lui e la moglie Amy pensano in continuazione a nuove storie che potrebbero portare sullo schermo con Una Mamma Per Amica. “Ci capita di camminare per strada e di avere l’illuminazione circa un’ottima storia per le Gilmore” ha detto Dan.

Cosa frena la realizzazione di altri episodi di Gilmore Girls? “Niente, ad eccezione della vita e delle persone che nel frattempo si stanno dedicando ad altri progetti” ha ribadito candidamente Sherman-Palladino, che con il marito Dan tornerà sul set di The Marvelous Mrs. Maisel a gennaio per girare la quarta stagione. “Il revival ‘Di Nuovo Insieme’ fu un momento di coincidenza incredibile nel quale tutto era allineato, ed è stata un’esperienza straordinaria. Sono convinta che quando i tempi saranno maturi e le ragazze saranno nel momento giusto delle loro vite, un secondo revival della serie si farà”.

Lauren Graham, intanto, lavora a due serie: Lo straordinario mondo di Zoey e il revival di Mighty Ducks per Disney+. Alexis Bledel continua a essere tra le protagoniste di The Handmaid’s Tale: “Tutte loro hanno altre cose a cui pensare, ma se quel momento di coincidenza si ripeterà, coglieremo l’occasione in un batter d’occhio” ha promesso Amy Sherman-Palladino.