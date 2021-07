il-gadget-che-trasforma-qualsiasi-display-in-un-touchscreen

Un sensore e un pennino, tanto basta a Hello X3 per convertire lo schermo di tablet, laptop e desktop in un display sensibile al tocco. Compatibile con Windows e MacOS, si installa in pochi istanti

L’efficienza, il design e la potenza dell’ultimo iPad Pro M1 da 12,9 pollici con la Apple Pencil è difficile da confrontare con altre opzioni sul mercato, eppure qualcosa che si avvicina come concetto c’è ed è molto più economico. Si tratta di Hello X3, dispositivo che trasforma qualsiasi display di laptop e desktop in schermi touchscreen su cui disegnare, prendere appunti, firmare documenti e creare presentazioni.

Utilizzarlo è davvero semplice, poiché è sufficiente inserire l’X-Sensor via micro usb nell’angolo alto della superficie piana rettangolare in questione (perché non si limita ai computer, dove però ha senso e utilità), a patto che il modello abbia dimensione massime di 27 pollici e poi prendere in mano il pennino X-Pen in dotazione. Compatibile con modelli basasti su Windows e con i Mac, Hello X3 va calibrato al primo utilizzo – basta toccare i 4 angoli del display con il pennino, che ha un’autonomia di 4 ore e si ricarica in meno di 30 minuti – e qui si può prenotare al costi di circa 110 euro, più spese di spedizione, previste dal prossimo settembre.