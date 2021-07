“Giappo” entra nella classifica dei migliori locali nella prima guida sushi



I più eccellenti sushi bar e fine dining presenti in Italia figurano nella prima guida dedicata al cibo tradizionale giapponese. Se lo scopo di questa è quello di decretare i locali migliori, tra loro non poteva mancare Giappo, una catena che ha da anni, in Campania, consolidato il suo successo. Oltre 20 chef, con creatività e tenacia, contaminano la cucina classica nipponica con un po’ d’ occidente, dando vita a sapori nuovi ed entusiasmanti. L’intento di creare qualcosa di unico non solo è, quindi, riuscito ma trova qui un riconoscimento importante.

Gambero Rosso Sushi: grande riconoscimento a Giappo

Questo traguardo non è importante solo per il ristorante di Napoli ma anche per lo chef napoletano, Enrico Schettino, che per la prima volta viene premiato per la sua audacia e riesce ad emergere in mezzo alla schiera di esperti asiatici del settore. Grazie all’impiego di prodotti italiani di alta qualità, al percorso di formazione nella Giappo Academy dello staff e all’originalità del menu, basato sulla fusione dinamica tra Oriente e Occidente, Giappo ha saputo conquistare un posto al sole nell’élite dei locali etnici in Italia.