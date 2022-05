Il Gelato cremoso al Caffè, la ricetta di Benedetta: solo 3 ingrediente per avere un dessert freschissimo. Uno, due, tre pronti. Sono pochissimi gli ingredienti per questo dessert che in bocca lascia un sapore dolce, amaro e un retrogusto fresco.

Quello che ci vuole un pranzo o una cena Luculliana a casa oppure una merenda nel pomeriggio oppure, ancora, la voglia di dolce che assale la sera. Una ricetta buonissima tratta dal blog di Benedetta Rossi.

Semplice e buona perché fatta senza la gelatiera: non tutti la posseggono, sia per motivi di spazio, sia, magari per pigrizia. Ogni tanto però un gelatino ci vuole, soprattutto se a casa ci sono gli ingredienti giusti e si può fare tranquillamente. Andiamo a vedere allora come si prepara e quali sono gli ingredienti per questo dolce buonissimo e pronto in pochi minuti.

Ingredienti del Gelato al Caffè di Benedetta

400 g di panna

180 ml di latte condensato

2-3 cucchiaini di caffè solubile

cacao e chicchi di caffè per decorare

DOSI PER MINI PORZIONI

PROCEDIMENTO

Per prima cosa iniziamo a montare con le fruste 300ml di panna, lasciandocene da parte 100ml. Non dobbiamo montare la panna neve, deve rimanere più morbida. A questo punto in un pentolino versiamo la panna liquida (100ml) scaldiamola bene e aggiungiamo 2-3 cucchiaini di caffè solubile. Mescoliamo fino a quando il caffè non si sarà ben sciolto.

Uniamo la panna con il caffè alla panna semi montata e mescoliamo bene il tutto. Aggiungiamo il latte condensato e mescoliamo. Prendiamo i nostri contenitori, io ho usato delle tazzine mono porzione di plastica, ma va benissimo anche coppette di cartone o di vetro. Riempiamo le nostre tazzine.

Lasciamo solidificare in freezer per almeno 4 ore. Decoriamo le nostre coppette poco prima di servirle. Io ho usato del cacao e dei chicchi di caffè, ma va benissimo anche della cioccolata grattugiata!

L’articolo Il Gelato cremoso al Caffè, la ricetta di Benedetta: solo 3 ingrediente per avere un dessert freschissimo proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.