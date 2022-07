Caldo estremo anche in Groenlandia, dove temperature di dieci gradi più alte della norma di questo periodo, stanno facendo sciogliere la calotta polare, dando origine a fiumi di acqua che si stanno riversando nell’oceano. Per avere un’idea dell’entità dell’anomalia, secondo i dati del National Snow and Ice Data Center degli Stati Uniti riportati dalla CNN, in Groenlandia, tra il 16 e il 17 luglio, sono state generate sei miliardi di tonnellate di acqua al giorno, una quantità sufficiente per riempire 7,2 milioni di piscine olimpioniche.

Per usare un altro termine di paragone, l’emittente americana fa sapere che il ghiaccio fuso in questo periodo potrebbe inondare uno Stato grande quanto la Virginia occidentale, con 30 centimetri di acqua.

“La fusione della scorsa settimana non è normale, se paragonata alla media degli ultimi trenta o quarant’anni”, ha affermato Ted Scambos, ricercatore presso il National Snow and Ice Data Center dell’Università del Colorado. “siamo arrivati ad un picco che non era mai stato toccato in questa zona e la fusione è in aumento”.

Sono molti gli scienziati allarmati da questa situazione. “Mi preoccupa decisamente”, ha detto Kutalmis Saylam, ricercatore presso l’Università del Texas e attualmente al lavoro in Groenlandia. “Ieri abbiamo addirittura passeggiato sulla calotta in maglietta. Non ci si poteva credere”.

L’articolo Il ghiaccio sciolto in Groenlandia? Riempirebbe 7 milioni di piscine olimpioniche proviene da The Map Report.