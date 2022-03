il-giro-d’italia-della-csr-fa-tappa-a-trieste-per-la-prima-volta

Curato da Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale per promuovere un approccio sostenibile al business, valorizzare le esperienze delle imprese e dei territori e stimolare un’emulazione virtuosa, il Giro d’Italia della CSR fa tappa, per la prima volta, a Trieste nell’ambito di un tour che toccherà complessivamente 10 città fino a giugno 2022.

L’incontro triestino, seconda data del Giro, è fissato per il 17 marzo. Si intitola “Collaborare per una comunità responsabile” ed è organizzato da Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale in collaborazione con Animaimpresa e la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.

L’evento sarà fruibile in modalità mista: in presenza, secondo le regole di accesso previste dalle normative vigenti, e in streaming sul canale YouTube del Salone.

“In questi anni abbiamo visto una grande attenzione delle imprese alla dimensione sociale della sostenibilità – commenta Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone -. La collaborazione e la capacità di condividere idee e progetti, sempre molto importante, diventa fondamentale in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo. Grazie alla partnership tra i diversi attori è possibile rispondere più efficacemente ai bisogni della comunità e delle persone con benefici per tutti”.

L’incontro di Trieste si svolgerà a partire dalle 10 nel salone di rappresentanza del Palazzo della Regione, in Piazza Unità d’Italia. La location vuole sottolineare la presenza forte delle istituzioni regionali nei progetti di sviluppo sostenibile sul territorio, come spiegherà in apertura dei lavori Alessia Rosolen, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia.

“Ospitare il Salone a Trieste conferma lo sforzo che l’Amministrazione regionale sta compiendo nella gestione e realizzazione di progetti che vedono la CSR come uno strumento trasversale alla nuova programmazione europea – commenta Alessia Rosolen -. Impegno confermato dall’ampio spazio che abbiamo dedicato alla responsabilità sociale d’impresa anche all’interno delle leggi regionali sul lavoro e sulla famiglia per lo sviluppo di interventi finalizzati a presidiare e promuovere le pari opportunità, la qualità e la sicurezza delle condizioni di lavoro. L’auspicio è che, anche grazie a questa iniziativa, la responsabilità sociale di impresa sia sempre più avvertita come un fattore strategico di competitività e di crescita del capitale umano”.

A confermare l’importanza di queste sinergie, interverrà in apertura dei lavori anche Valeria Broggian, Presidente di Animaimpresa, network che aggrega aziende, Istituzioni, Università, scuole, associazioni e cittadini nella condivisione di progetti di sostenibilità a favore del territorio.

“Il tema della connessione è il cuore della nostra associazione – dice Broggian -. Per chi rappresenta un’azienda, creare connessioni significa, internamente, condividere valori con le persone, sviluppare i talenti e promuovere un ambiente di lavoro positivo e dinamico. Esternamente, invece, vuol dire esplorare partnership e relazioni per contribuire allo sviluppo sociale e culturale della comunità”.

