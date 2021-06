il-gol-di-federico-chiesa-contro-l’austria,-la-fidanzata-benedetta-quagli:-“troppo-forte”

Tra gli ammiratori di Federico Chiesa, campione della nazionale italiana di calcio, c’è la fidanzata Benedetta Quagli che da lontano sta cercando di comunicare al compagno tutto il suo sostegno. Lo ha fatto anche quando un gol del fidanzato ha sbloccato la partita contro l’Austria, consentendo all’Italia di accedere ai quarti di finale e di continuare a sognare una vittoria che potrebbe concretizzarsi nell’arco delle prossime settimane.

Benedetta Quagli esulta per il gol di Chiesa

“Sei troppo forte, amore mio”, ha scritto Benedetta su Instagram pubblicando il video del gol del suo compagno. Un’esultanza genuina che tradisce quanto la giovane influencer sia orgogliosa del compagno e della capacità dimostrata di distinguersi tra i campioni di questa nazionale. In un’altra storia ha scritto: “Bravo amore, ti meriti tutto”. Un altro messaggio che sottolinea quanto Benedetta felice per i successi calcistici che il compagno sta raggiungendo, distinguendosi all’interno di una squadra che è tornata a far sognare gli italiani dopo l’anno difficile segnato dalla pandemia. E Chiesa ha contribuito a riaccendere l’entusiasmo degli sportivi, dimostrando le sue capacità sul campo.

Chi è Benedetta Quagli

Benedetta Quagli è la fidanzata di Federico Chiesa, attaccante della nazionale e figlio d’arte. Suo padre, infatti, è Enrico Chiesa, ex campione della Fiorentina e della nazionale. È legato a Benedetta dal 2019, anno in cui è cominciata la loro storia d’amore. La giovane è originaria della Toscana ed è una influencer. Il suo account Instagram conta quasi 70 mila followers. Nata nel 1993, Benedetta è appassionata di moda. Sono numerosi i consigli e gli outfit che la donna condivide con quanti la seguono sui social. Diverse anche le foto pubblicate che raccontano la storia d’amore con il campione della nazionale.