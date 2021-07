il-gossip:-pier-silvio-berlusconi-si-allarga-la-famiglia,-totti-confessione-hot-su-ilary,-gianni-esce-allo-scoperto

Berlusconi Ilary Blasi Totti Gianni Sperti – Solonotizie24

Ancora una volta il mondo del gossip ha ricevuto il pubblico ei lettori con notizie che hanno lasciato i fan senza parole. Nel corso delle ultime settimane a tenere banco nel mondo del web troviamo l’ annuncio riguardante la famiglia Berlusconi , pronta ad ospitare una nuova vita, la confessione hot che Ilary Blasi ha rilasciato sul marito Francesco Totti e, infine, un ‘coming out’ fatto da Gianni Sperti.

La famiglia Berlusconi si allarga… ancora

Il 2021 è un anno ricco di sorprese per la famiglia Berlusconi che in queste settimane si appresta ad accogliere così una nuova vita piccola, nella loro vita… un annuncio che riguarda una dolce attesa per uno dei rampolli di casa Berlusconi, conquistato in men che non si dice anche l’attenzione del pubblico.

Nel corso delle prossime settimane, infatti, pronto a diventare papà sarà il fratello di Pier Silvio Berlusconi, ovvero Luigi che insieme alla moglie Federica Fumagalli si accingono a diventare genitori per la prima volta.

La confessione hot di Ilary Blasi

A far discutere il web in questi giorni troviamo anche una confessione molto scottante rilasciata da Ilary Blasi sul marito Francesco Totti. La coppia, insieme da circa vent’anni, è una delle più amate del mondo dello spettacolo e che oggi, più di allora, e che continua a essere super innamorata e super affiatata.

Non a caso, in occasione di una passata intervista a Chi, Ilary Blasi parlando del marito ha dichiarato: “Avevo detto che Francesco era fissato con il sesso e per fortuna c’erano i ritiri? Adesso sono passati dieci anni, è invecchiato”.

Il coming out di Gianni Sperti

Tra i protagonisti del mondo del gossip in queste settimane troviamo anche lui, Gianni Sperti nonché opinionista di Uomini e Donne che in questi anni potrebbe aver nascosto qualcosa di sé ma che di certo non era sfuggito all’occhio attento dei fan e anche della stampa nazionale .

Nel tempo, infatti, i fan (e non solo) avevano chiesto a Gianni Sperti se davvero avesse ceduto alla chirurgia estetica oppure no. In un primo momento l’ex ballerino, oggi opinionista, aveva sempre negato il ricorso alla chirurgia estetica fin quando sui social ha così risposto a un utente: “ Non ho mai negato di aver fatto qualche rito minimocchini… ho ri ilfatto indispensabile ”.