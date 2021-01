il-gossip:-romina-allarga-la-famiglia,-tina-e-tony-colombo-attico-a-dubai,-anna-tatangelo-operazione

Siete curiosi si scoprire cosa hanno combinato i Vip negli ultimi giorni? Ecco una carrellata del meglio della settimana!

Romina Power: la gioia dell’artista per la nuova arrivata

La meravigliosa Romina Power ha vissuto la quarantena con lo spirito tranquillo che la contraddistingue. L’artista ha il pieno controllo delle sue emozioni e non si è lasciata travolgere dell’ansia:“Io la quarantena non l’ho vissuta male, ma come un momento di riflessione. Ho fatto meditazione, passeggiavo nel giardino, ho guardato vecchie foto. Non è stato negativo, ho fatto con mio figlio cose che non facevamo da tempo, come cucinare e fare il fuoco”.

Per Romina gli affetti familiari sono indispensabili come lo è il suo smisurato amore per gli animali. Recentemente ha informato i suoi followers che in famiglia è arrivata una nuova cucciola, e la sua gioia è stata smisurata.

Tina Rispoli e Tony Colombo: lasciano l’Italia per Dubai

Tony Colombo e Tina Rispoli hanno ufficializzato che andranno a vivere a Dubai. La notizia l’ha data proprio la bella Tina attraverso il suo profilo Instagram. Dal video postato dalla Rispoli si intravede l’ingresso dell’abitazione, davvero lussoso.

Anna Tatangelo: come sta la cantante

La bellissima cantante ha dovuto sottoporsi all’estrazione di un dente del giudizio. L’artista ha fatto sapere i suoi followers che sta bene, e che ha avuto solo un po’ di gonfiore post operatorio.

