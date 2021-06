Il governo di El Salvador regalerà 30 dollari in bitcoin ai suoi cittadini

Verranno dati a ogni persona adulta che scaricherà il portafoglio digitale creato dal governo per effettuare transazioni in criptovaluta: Chivo e-wallet

Nayib Bukele, presidente di El Salvador, nella sua foto profilo ufficiale di Twitter

Entrerà in vigore il 7 settembre la legge che renderà El Salvador il primo paese al mondo a dare corso legale al bitcoin. Lo ha detto il presidente della repubblica dell’America centrale Nayib Bukele in un discorso alla cittadinanza. Bukele ha anche annunciato che la sua amministrazione regalerà l’equivalente di 30 dollari statunitensi in bitcoin a ogni cittadino maggiorenne che scaricherà il portafoglio digitale creato dal governo per effettuare transazioni in criptovaluta: Chivo e-wallet.

Come spiegato dal presidente in un video, l’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la diffusione del bitcoin tra la popolazione, fermo restando l’uso volontario della criptovaluta che affiancherà il dollaro statunitense, attualmente unica moneta in vigore nel paese, senza sostituirlo. Stipendi e pensioni continueranno a essere pagate in dollari e chiunque venga pagato in bitcoin potrà scegliere di ricevere il pagamento automaticamente in dollari. Anche i conti bancari resteranno in dollari e non verranno convertiti nella nuova valuta.

El Art. 7 de la #LeyBitcoin es el que la oposición ha utilizado para querer engañar al pueblo salvadoreño. pic.twitter.com/S6z8DyBppf — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) June 25, 2021

Per ottenere i 30 dollari (equivalenti a circa 0,00090 bitcoin), basterà scaricare l’applicazione Chivo e-wallet, registrarsi e confermare la propria identità caricando la foto di un documento valido. Un software di riconoscimento facciale verificherà la corrispondenza tra la persona e il documento, in modo tale da limitare il rischio di contraffazioni o di utilizzo dell’app per altri scopi illeciti, come il riciclaggio di denaro. Tuttavia, la creazione di un database contenente i dati biometrici delle persone, abbinati ai conti correnti di un applicazione promossa dal governo potrebbe far sollevare qualche dubbio sulla sua legittimità, in termini di rispetto della privacy.

Secondo Bukele, la nuova legge collegata renderà meno costose le rimesse verso il paese, con tagli alle alte spese di commissione. Inoltre, attraverso l’uso della criptovaluta, El Salvador potrebbe diventare meno dipendente dalla politica monetaria della banca centrale degli Stati uniti che governa l’emissione dei dollari.