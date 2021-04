Il grande errore di Thunder Force è dare per scontato che Melissa McCarthy sia divertente

Appiattito sugli standard dell’attrice (moglie del regista e sceneggiatore) lo spunto di una supereroina fuori taglia e pasticciona che per altri versi poteva essere interessante, viene subito mandato all’aria

Marito e moglie non dovrebbero mai lavorare insieme a meno che non si tratti di John Cassavetes e Gena Rowlands. Invece capita e così Ben Falcone è al suo quinto film da sceneggiatore e regista, e tutti e 5 i suoi film sono pensati, scritti e girati con sua moglie Melissa McCarthy come protagonista in un trionfo di indulgenza e scarso controllo registico, un’attrice comica lasciata a briglia sciolta nella convinzione che questo crei un film migliore, più divertente o anche solo più godibile. Non era vero nei precedenti 4 film e non è vero in questo, Thunder Force, l’unico con un’idea dal vago appeal commerciale e per questo preso da Netflix.

Il punto di tutto è dare i superpoteri a due attrici dai corpi non ordinari e molto lontani dalle classiche forme fisiche impeccabili delle supereroine. Melissa McCarthy e Octavia Spencer si trovano comicamente a possedere forza e resistenza eccezionali una, invisibilità l’altra, per combattere una serie di supervillain diventati tali per la caduta di un meteorite sulla Terra che ha dato i poteri unicamente ai sociopatici (obiettivamente elaborata come scusa per avere dei cattivi senza stare lì a pensare troppo ad una trama). Ovviamente le due sono ognuna a suo modo inadeguata, ovviamente sarà un’avventura molto femminile, con anche la figlia di Octavia Spencer a dover dimostrare qualcosa, e ovviamente tutto questo (sia l’idea di rappresentare diversamente le donne, sia il contesto da cinefumetto) suona pretestuoso e per nulla sincero. L’idea che tutto il film ha di quel che racconta non è diversa da quella che ne potrebbe avere un genitore digiuno di tutto che parla ricordando male quel che guardava, leggeva e fruiva da piccolo.

La ragione principalmente è che Thunder Force è scritto malissimo. Certo è diretto anche peggio ma la media delle commedie è talmente bassa che si nota meno. Dopo una prima parte espositiva (quella in cui capiamo cosa sia successo, chi siano i personaggi e che obiettivi abbiano) inutilmente lunghissima, riempita di gag poco divertenti e, cosa anche peggiore, ben poco dinamiche incapaci far avanzare la trama e posizionate ad interrompere il flusso del racconto (fermi tutti, facciamo la gag e poi ricominciamo a raccontare), arriva il cuore del film e inspiegabilmente Octavia Spencer, che di fatto è co-protagonista, viene marginalizzata. Esauriti i presupposti che tirano in ballo il suo personaggio (lei è una scienziata che inventa un modo per queste due donne di ottenere i poteri) diventa inutile e il film si disinteressa di un personaggio che comunque è sempre in scena.

Cosa ancora più grave la pigrizia della scrittura la si vede nel fatto che non c’è umorismo sul cinema di supereroi. L’ambientazione, che inizialmente è anche sottolineata da una presentazione all’interno di tavole di fumetti con didascalie da fumetto, non influenza l’umorismo che invece procede per i suoi binari uguale a quello di mille altri film. Le battute sono sempre le stesse, quelle sull’inadeguatezza (Melissa McCarthy è una donna pasticciona e disorganizzata, a disagio in ogni situazione) e sulla nostalgia per gli aspetti meno affascinanti degli anni ’80 e ’90. Questo fa sì che nonostante lo spunto a suo modo originale, Thunder Force non abbia nulla di personale. Non stupirà nessuno ma va detto lo stesso: il setting supereroistico è solo un pretesto modaiolo.

A questo punto stupisce quello che si salva: Jason Bateman e Bobby Cannavale, villain e suo sgherro, gli unici che sembrano avere dei personaggi capaci di fare ironia un minimo divertente (tutta centrata sulle dinamiche dei cattivi e i loro sottoposti), capaci di inventare tempi e modi di dire le loro battute che abbiano una propria originalità. Solo con loro ogni tanto si intuisce cosa questo film dovesse o avrebbe potuto essere e invece non è quando in campo c’è Melissa McCarthy e il suo umorismo sempre uguale. Anche l’unico vero punto di forza del film, l’unica invenzione visiva che lo giustifica e lo rende attraente, cioè avere due donne in costume da supereroe con fisici rotondi enfatizzati invece che nascosti, due persone potenti, eroiche, desiderabili, la cui apparenza non appartiene a quello che siamo abituati a pensare, è quasi trascurato dal film. Tutto parte con il bullismo a scuola ma non sfrutta mai l’idea che un certo tipo di persone sono rese marginali ma non hanno meno potenzialità di altre.

Incapace di prendersi in giro davvero (Melissa McCarthy lo fa di lavoro ma con Octavia Spencer, che invece è l’attrice che in questo film più è fuori dalla sua solita comfort zone fatta di personaggi afroamericani classici e vessati, il film non si azzarda mai) Thunder Force è solo un altro modo di mettere in scena i medesimi tormentoni per un pubblico a cui va bene tutto e a cui davvero non interessa cosa sia quello che il film ha da dire ma solo le singole gag, unite blandamente da una trama non impegnativa. Non è un film così consapevole da ridere di sé come fanno le parodie di Ben Stiller o i film incredibili di Will Ferrell, né è un film così preciso da risultare una commedia dai grandi tempi comici, come in un ristorante a conduzione familiare, tutto è fatto senza grandi pressioni, con molta abitudine e una patina di confortevole ripetitività. Come se al cinema fosse un valore.