il-gruppo-con-presenta-una-mozione-sulle-opere-di-riqualificazione-per-la-collina-fasanese

I consiglieri del gruppo chiederanno aggiornamenti anche sul finanziamento per il Minareto al prossimo consiglio comunale

FASANO – In una nota a mezzo stampa i consiglieri comunali del gruppo “Con” Leonardo Deleonardis e Donatella Fanizzi si propongono l’obiettivo di conoscere quali siano le opere di riqualificazione del territorio programmate per Selva di Fasano, Laureto, Canale di Pirro e Cocolicchio. Per questo i consiglieri hanno presentato un’interrogazione per il prossimo consiglio comunale che si terrà il 19 aprile.

«Le frazioni collinari devono essere un biglietto da visita per il nostro territorio e per tale ragione è necessario porre un’attenta analisi di riqualificazione – spiegano i due consiglieri -. Sono sotto gli occhi di tutti le carenze di servizi, ordine pubblico ed estetica urbana. Secondo noi occorre creare spazi e percorsi destinati ad attività sportive e ricreative per adulti e bambini come ad esempio palestre a cielo aperto. Non solo. Anche valorizzare, pubblicizzare, creare e diffondere “curiosità “ per le bellezze paesaggistiche, storiche e culturali del territorio attraverso pubblicità televisiva, social , riviste, collaborazioni con agenzie viaggi per tour guidati.

Occorre rendere concreta la possibilità di dare vita a progetti che richiamino l’attenzione del turista e del cittadino stesso, che aiutino ed incoraggino la nascita di punti ristoro e di attività commerciali stagionali così come bisogna provare a coinvolgere imprenditori per comprendere le possibilità di investire in servizi e attività sui locali chiusi ormai da tanto, situati lungo viale Toledo. Dal nostro punto di vista bisogna pianificare interventi che devono mirare ad un miglioramento e ad una riqualificazione paesaggistica di servizi basilari, di sicurezza e di decoro delle frazioni collinari trascurate per troppo tempo.

E facciamo anche qualche esempio: il rifacimento di cartellonistica stradale, creazione di aiuole, pulizia di rifiuti ingombranti in zone verdi come la Gravina del Buco, servizi igienici pubblici, spazi idonei destinati a isole ecologiche, rifacimento della pavimentazione in viale Toledo e delle strade dissestate, illuminazione lungo viali pubblici ove mancante, messa in funzione di videocamere di sicurezza in più punti».

Nell’interrogazione Deleonardis e Fanizzi chiederanno anche aggiornamenti sul tanto acclamato finanziamento di restauro del Minareto, sono anni (forse 5) che continuano a susseguirsi articoli sul nulla dove si fa riferimento ad un finanziamento di € 800.000,00 che non trova riscontro nella realtà.

