il-gruppo-maganetti-viene-nominato-iveco-ambassador-per-il-suo-impegno-nel-trasporto-sostenibile

Nell’ambito del programma internazionale IVECO Ambassador, l’iniziativa che mira a diffondere una maggiore consapevolezza dei valori del brand su differenti tematiche, prima fra tutte la sostenibilità, IVECO presenta il Gruppo Maganetti come terzo IVECO Ambassador, in quanto operatore di trasporto che condivide l’impegno del brand nel gas naturale e contribuisce a tutelare l’ambiente attraverso l’impiego nelle proprie flotte di veicoli IVECO alimentati a LNG e Bio-LNG.

La nomina di IVECO Ambassador del Gruppo Maganetti segue quella di GLS Italy per l’Italia e di Nicholls Transport per l’Inghilterra, operatori del trasporto che hanno avuto modo di condividere le proprie esperienze in relazione al gas naturale e ai conseguenti vantaggi per il loro business. Inoltre, come per gli altri Ambassador italiani, grazie alla partnership con la piattaforma di e-commerce Treedom, il Gruppo Maganetti riceverà 50 alberi della“Foresta IVECO”.

Il Gruppo Maganetti, con sede operativa a Tirano (SO), offre un servizio di trasporto industriale strutturato per sostenere il cliente in tutte le differenti necessità logistiche, dal carico fino alla consegna dei prodotti. L’attenzione verso la sostenibilità risiede nel nucleo strutturale deI Gruppo Maganetti, in quanto società benefit certificata BCorp che ha definito come mission nel proprio statuto societario anche uno scopo sociale e ambientale. La qualità del trasporto, il servizio e la sua efficienza sono obiettivi che l’azienda persegue in modo sostenibile attraverso il monitoraggio e la riduzione delle emissioni dei veicoli e l’introduzione di biocarburanti avanzati, incentivando le filiere logistiche a ragionare in termini di impatto economico e ambientale.

Matteo Lorenzo De Campo, AD del Gruppo Maganetti, ha dichiarato: “Per noi è stato indispensabile stringere una partnership con un grosso produttore che permettesse di accendere il motore della sostenibilità e questo partner è stato IVECO. L’obiettivo è arrivare a una flotta realmente a zero emissioni nei prossimi nove anni e la scelta di sposare veicoli ad alimentazione alternativa è stata fatta soppesando tutti i pilastri della sostenibilità, vale a dire un impatto economico, sociale e ambientale. Infatti, la nostra analisi già nel 2014 ci aveva portato a credere che questa tecnologia fosse logisticamente applicabile, economicamente sostenibile e ambientalmente vantaggiosa”.

Fabrizio Buffa, IVECO Italy Market Alternative Propulsions Manager, ha affermato: “Siamo orgogliosi della collaborazione con operatori del trasporto impegnati come noi e insieme a noi nella sostenibilità sociale e ambientale, lo dimostra la storica partnership con il Gruppo Maganetti, una società solida e lungimirante, che ha colto tutti i vantaggi di questa tecnologia e che siamo onorati di eleggere IVECO Ambassador. Per noi di IVECO il gas naturale continua a rappresentare la soluzione immediata e tecnologicamente matura alla decarbonizzazione del settore. Infatti, i veicoli che oggi utilizzano il metano fossile possono essere alimentati a biometano, carburante che permette di raggiungere una riduzione di emissioni fino al 121%, come ha dimostrato un recente studio di settore a cura del CNR”.

Pioniere delle tecnologie a gas naturale, con un’esperienza di oltre 20 anni, IVECO guida la transizione verso questo carburante sostenibile nel settore dei trasporti. Leader del mercato europeo con oltre 45mila veicoli a gas naturale venduti, è il primo costruttore a mettere a disposizione mezzi pesanti alimentati a gas naturale specificamente progettati per le missioni internazionali a lunga percorrenza. Infatti, con l’IVECO S-WAY LNG si raggiunge un’autonomia eccezionale di 1.600 km e, con l’utilizzo di Bio-LNG, è possibile ottenere un processo di economia circolare a 360°.

