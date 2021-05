Il Lago Di Como E Il Cinema: Una Lunga Liaison

Il Parco del Grand Hotel TremezzoÈ un luogo magico, un’oasi di relax, dove ritrovare armonia ed equilibrio in questo momento di rinascita che tutti vogliamo vivere. Il lago di Como non è soltanto la meta ricercata del Grand Tour, ma è anche un set cinematografico per eccellenza. Le star di ieri e di oggi che passano da queste parti, se ne innamorano. George Clooney è rimasto folgorato, tanto da acquistare in tempi non sospetti Villa Oleandra a Laglio. Tra gli attori avvistati recentemente, ci sono Miriam Leone, Claudio Santamaria, Stanley Tucci e sua moglie Felicity Blunt con cui ha girato alcune scene della serie della CNN “Searching for Italy”, adesso trasmessa negli Stati Uniti.

Tra i film più importanti girati sul lago ci sono 007 Casinò Royale (2006, Martin Campbell), dove si vedono Villa del Balbianello a Lenno e Villa La Gaeta a San Siro. E ancora: Guerre Stellari: Episodio II – L’Attacco dei Cloni (2002, George Lucas) con scene girate sempre nella suggestiva Villa del Balbianello, a Parco Teresio Olivelli a Tremezzo e a Rogaro; Mussolini ultimo atto (1974, Carlo Lizzani); Una vita difficile (1961, Dino Risi); Il labirinto delle passioni (1925, Hitchcock) girato sull’Isola Comacina e il Promontorio del Lavedo a Lenno.

Durante le riprese di Un mese al lago (1995, John Irvin), Uma Thurman e Vanessa Redgrave alloggiarono al Grand Hotel Tremezzo. Nel film si vede anche Villa Sola Cabiati a Tremezzina. Sempre qui sono stati girate alcune scene del film No place of exile sulla vita del grande compositore Arthur Schnabel (grande interprete di Beethoven) che negli anni ’30 trascorreva le sue estati insegnando e vivendo in Villa Ginetta (la Villa adesso di proprietà della famiglia De Santis, nel parco dell’hotel).

Villa Sola CabiatiNon potevano certo mancare anche le riprese di alcune scene del documentario su Gualtiero Marchesi The Great Italian, che racconta la vita del grande cuoco e gastronomo che ha rivoluzionato la cucina italiana, rendendola una delle più celebrate di sempre. Oggi La Terrazza Gualtiero Marchesi è l’unico ristorante al mondo a riproporre ai suoi ospiti le creazioni più iconiche del Maestro.

La terrazza del ristorante Gualtiero Marchesi«Nonostante si sia circondati da tanti posti meravigliosi, il mito del lago di Como non tramonta mai», commenta Valentina De Santis, CEO del Grand Hotel Tremezzo, classificato “Miglior Hotel d’Italia” da Condé Nast Readers, in testa come hotel n.1 in Italia, gli ambitissimi Oscar dell’hôtellerie. «Questo riconoscimento corona una stagione, inutile dirlo, molto particolare, e ci rende orgogliosi più che mai di poter sventolare alta nel mondo la bandiera del nostro amato lago, assieme agli altri prestigiosi colleghi che come noi hanno affrontato questo anno difficilissimo con la professionalità, l’impegno, il sorriso e tanta tanta passione».

Si tratta di location che sanno unire al formidabile passato di storia e all’alta classe della tradizione, comfort, modernità, servizio inappuntabile, discrezione, che anche in questa stagione particolare ha regalato emozioni a celebrità, divi del cinema italiano ed ad una ricercata clientela a caccia di bellezza.

Il Grand Hotel Tremezzo, che da oltre 110 anni si affaccia con la sua eleganza sulla Riviera delle Azalee, uno dei tratti più scenografici del Lago di Como, ha inaugurato da poche settimane, con l’entusiasmo che contraddistingue da sempre la sua calda ospitalità familiare italiana. Immerso in un’atmosfera raffinata e senza tempo, l’iconico Grand Hotel offre le sue tre piscine, la spiaggia privata affacciata su Bellagio, la T Spa, cinque ristoranti. Tra le novità, da quest’anno, il T Beach diventa club esclusivo per chi cerca un perfetto luogo di relax sulle sponde del lago più elegante d’Italia. E ancora: la nuova gemma Giacomo al Lago, le nuove proposte della T Spa, con un benessere ispirato ai profumi del lago firmate Officina Santa Maria Novella e le nuove attività di mindfulness all’aria aperta.

Non mancano i tour sui sentieri meno battuti e le visite private a ville e giardini (accanto c’è la spettacolare Villa Carlotta, che accoglie opere d’arte e vasto giardino botanico), per esperienze ad hoc da godere in totale privacy. Dalle immancabili gite in barca ai romantici ‘chic-nic’ organizzati dallo Chef nel grande parco secolare dell’hotel, sono tante le occasioni per godere all’aria aperta di tutte le bellezze del Lago di Como.





E per chi cerca un’esperienza davvero cinematografica, a pochi minuti dal Grand Hotel Tremezzo c’è Villa Sola Cabiati, che può ospitare fino a dodici persone. Nelle ali della Villa sei suite, composte ciascuna da un’ampia camera da letto con bagno privato, offrono ambientazioni uniche che coniugano lusso del passato (era la residenza estiva settecentesca dei duchi Serbelloni) e comfort di oggi. I grandi saloni riccamente decorati vi faranno sentire in un’altra epoca, come in un film dalla raffinatezza (e dal lusso) senza limiti. La vista lago è spettacolare, come i meravigliosi giardini all’italiana e il parco retrostante che cela una splendida piscina all’aperto. Uno staff dedicato, inclusi un Villa Manager, maggiordomo e personale di servizio per tutta la durata del soggiorno, garantiscono la stessa ospitalità a cinque stelle del Grand Hotel Tremezzo con un tocco di ulteriore esclusività. Un’esperienza da ricordare per tutta la vita.