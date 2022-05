Il Leo Club Fasano per il “Progetto Ambiente – Spiagge pulite”

L’evento, in collaborazione con alcuni ragazzi del da Vinci, si è svolto lo scorso mercoledì

FASANO – Mercoledì 4 maggio, i ragazzi del Leo Club Fasano, in collaborazione con gli studenti della 3^ D del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, si sono ritrovati preso la marina di Torre Canne, per la realizzazione di un progetto di salvaguardia ambientale. Partendo dai pressi del Grand Hotel Serena fino al Lido Eden, hanno ripulito tutto il tratto di battigia. L’attività, dal titolo “Progetto ambiente-Spiagge pulite”, è uno dei numerosi service svolti durante quest’anno dai ragazzi dell’ associazione, che in questo particolare caso, hanno saputo unire la politica ambientale alla collaborazione con le istituzioni e non per ultimo, il tema dell’inclusione.

La compagine, sotto la guida delle professoresse Lezzi, Gala, Santoro e del presidente del Leo Club Mario Granato, si è dedicata per l’intera mattinata alla raccolta dei rifiuti, seguendo le regole vigenti nella differenziazione del pattume, come previsto dalla delibera del Comune di Fasano. A rendere ancor più piacevole l’ esperienza, è stato il sostegno concreto della Giunta Fasanese, che rappresentata dall’ assessore all’ecologia Gianluca Cisternino, ha fornito tutto il materiale necessario per la realizzazione della lodevole iniziativa.

Soddisfazione da parte del Presidente Granato, che ha dichiarato: “È stata una giornata molto interessante, abbiamo potuto fare del bene per l’ambiente, ripulirlo da chi spesso non si rende conto dei danni che arreca al nostro bellissimo territorio. Questo ci deve portare a riflettere ed a dimostrare la nostra gratitudine preservandolo”.

I ragazzi hanno concluso la giornata recandosi poi nei punti di smistamento dei rifiuti e hanno condiviso entusiasti le loro riflessioni in merito all’ esperienza vissuta.

