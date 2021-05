il-lutto-di-giorgio-manetti:-“ho-perso-tre-persone-a-causa-del-covid”

Giorgio Manetti, in un’intervista a Mio, ha raccontato la sua personale esperienza con il Covid-19. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, che da tempo ha lasciato la trasmissione ma resta un volto indimenticato per gli spettatori del dating show, fortunatamente non ha contratto il coronavirus, ma ha subito alcuni gravi lutti. Inoltre, la compagna si è ammalata, per fortuna in forma leggera.

Il lutto di Giorgio Manetti

Il “Gabbiano”, com’è popolarmente chiamato Manetti, ha subito ben tre perdite di persone a lui care. “È un virus subdolo che mi ha fatto perdere tre amici carissimi”, ha spiegato. Un anno terribile, insomma, per la 65enne toscano. “La mia compagna Caterina ha contratto il Covid, seppur in forma leggera, ma per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo“, ha inoltre rivelato Manetti. La fidanzata è guarita ma sente ancora i postumi del virus: “Lascia lunghi strascichi, come la stanchezza”.

Chi è Caterina, la compagna di Giorgio Manetti

Manetti si è fatto conoscere presso il pubblico televisivo per la partecipazione a Uomini e Donne e la lunga e tormentatissima relazione con Gemma Galgani (che è tornato a criticare, a qualche anno di distanza dalla loro rottura). Dal 2019, ha ufficializzato la relazione con la compagna Caterina, la donna che ha rubato il suo cuore. Di lei si sa molto poco, se non che era già stata fidanzata con Manetti dal 2007 al 2009. A distanza di circa dieci anni si sono ritrovati, poco prima che lui lasciasse Uomini e Donne, e l’amore ha ripreso vigore. E sul piano professionale? Giorgio Manetti non frequenta più la televisione (il suo sogno di fare l’Isola dei Famosi si è infranto, almeno per ora) ma si è dato al cinema: lo vedremo nei panni di un elegante criminale in un film dal titolo Uno strano weekend al mare, in cui recitano Alessandro Ingrà, Alessandro Paci, Benedetta Rossi e Sossio Aruta e che uscirà a dicembre.