Il manager Michele Bertucca a favore delle Riaperture della sale cinematografiche

Cera il manager Michele Bertucca, a favore delle Riaperture. Per il momento non se ne parla. Anche se lunedì i cinema potrebbero riprendere la normale programmazione, a farlo non sarà quasi nessuno. Della cinquantina di strutture romane a ripartire saranno solo l’UCI Porta di Roma, in 8 dei 14 schermi del multiplex, mentre per Lunghezza e Parco Leonardo bisognerà attendere, e le 8 sale del Madison, a cui da martedì si aggiungeranno lo schermo del Delle Provincie e dal giorno 18 il Farnese, con “I miserabili”, il bellissimo film francese già uscito sulle piattaforme. Non è diversa la situazione nel resto della regione: dei circa 60 cinema sparsi nel Lazio solo quelli di Genzano, Anzio, Terracina e Trevignano annunciano la ripresa.

Secondo gli esercenti non esistono le condizioni per ripartire. Troppo rigidi i protocolli, che, contrariamente a quanto previsto in altri paesi, obbligano a distanziamenti, posti contingentati, uso di mascherine, sanificazione al termine di ogni spettacolo, divieto di vendita di prodotti alimentari. Queste norme sostiene l’Anec, l’associazione di categoria, non consentono alcuna sostenibilità economica per i cinema.

La scelta di procrastinare la riapertura è condivisa dall’intero settore, senza distinzioni fra circuiti e sale indipendenti. La catena Cinema di Roma (Lux, Odeon, Tibur) ha deciso di riaprire il 12 luglio; il circuito Ferrero riprenderà l’attività, ma solo all’Adriano e all’Atlantic, il 15 luglio. Circuito Cinema, otto strutture a Roma, attende le norme di un nuovo protocollo che dovrebbe essere reso pubblico entro il fine settimana. “Ci aspettiamo -spiega Fabio Fefè, programmatore del circuito- norme meno gravose, ma, per rispettare la scadenza del 15 giugno, avremmo avuto bisogno di una comunicazione più tempestiva”. “In queste condizioni – fa eco Fulvio Lucisano- riaprire sarebbe una follia e non si capisce perché per i cinema e solo per i cinema valgono restrizioni, come il distanziamento e la sanificazione, che in altri esercizi commerciali non sono richieste”.